Юг Сахалина утопает в цветущей сакуре

Есть какая-то магия в цветении сакуры.

Почему-то при фотографировании различных композиций бледно-розовых цветков этой восточной красавицы, которую учёные называют мелкопильчатой вишней, никогда не бывает совершенно одинаковых снимков. Набежало облако на солнце – картина изменилась. Дохнул майский ветерок – появилась динамика, закружилась карусель, началась лепестковая феерия… Само цветение – лишь краткий миг, длится от силы неделю-полторы. И всегда этот миг особенный!

В Южно-Сахалинске ещё не поздно сделать селфи на фоне нежного великолепия. Известно, что волна цветения обычно начинается с улиц и скверов, расположенных ниже по рельефу, и постепенно докатывается до верховьев – например, от улицы Ленина до Комсомольской и Горького. 19 мая отличными местами для фотосессий были аллея сакуры в городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина, сквер у отеля «Лада» на Комсомольской…

Цветение начинается ещё до появления на свет первых листочков, чуть позже появляются и листья, которые дополняют композицию, вносят свой колорит. В нынешнем году сезон открылся в полном соответствии с природным календарём, повторилась прошлогодняя история.

Сакура давно полюбилась дачникам-огородникам, особенно тем, кто увлекается ландшафтным дизайном. Деревца сами по себе декоративны, отлично смотрятся в разные сезоны года, не только в пору цветения.

Саженцы пользуются хорошим спросом. Можно встретить объявления об их продаже, причём цены указываются в зависимости от возраста и высоты. Например, полуметровую вишенку можно приобрести за 350, а полутораметровую – за 1500 рублей. Знатоки рекомендуют при покупке отдавать предпочтение растениям, выращенным в питомниках в сахалинских условиях.

Семён РЕЧКИН.

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