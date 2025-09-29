Юношеская футбольная лига (зона «Дальний Восток»): «Сахалин» против команд из Комсомольска-на-Амуре

В матчах семнадцатого тура первенства Юношеской футбольной лиги (зона «Дальний Восток») «Сахалин» на «Спартаке» в минувшее воскресенье принимал «Спортивную школу олимпийского резерва № 1 Комсомольск-на-Амуре». И если юноши U 16 островной команды к этому предпоследнему поединку турнира потеряли даже теоретические шансы на призовую тройку в итоговом протоколе первенства, то юниоры U 18 возможность стать медалистами сохраняли. Увы, после нулевой ничьей во вчерашнем поединке и «старшаки» распрощались с мечтой о подиуме.

Первыми на поле вышли команды до 16 лет. К этому поединку футбольные дружины находились на разных полюсах турнирной таблицы. Гости, набрав 28 очков, забронировали за собой бронзовые медали.

Хозяева поля, в активе у которых было 13 очков, занимали седьмую строчку в табеле о рангах. Несмотря на столь скромный результат в первенстве, островитяне горели желанием «громко хлопнуть дверью» в оставшихся двух матчах турнира. И вчера им это удалось.

Начался поединок у «младшаков» просто обескураживающе для хозяев поля. Первая же атака гостей — и на 13-й секунде мяч оказался в сетке ворот «Сахалина», 0:1. Весь первый тайм островитяне подбирали ключик к воротам призера первенства, но гости надежно играли в обороне.

И все же во второй половине встречи наши мальчишки смогли не только сравнять счет, но и выйти вперед 3:1. «СШОР №1» сокращает разрыв до минимума 3:2, но, увлёкшись «навалом» на ворота хозяев, пропускают контрвыпад «Сахалина», и на табло загорается 4:2. Красивая виктория «младшаков» подарила надежду футбольной торсиде «Сахалина», что и юниоры до 18 лет смогут порадовать результативной игрой в этот вечер.

После победы в матче шестнадцатого тура над «СШФ-Якутия» со счетом 2:0, наши парни, смело можно сказать, официально вернулись в бронзовую гонку за медалями. Кое-кто из болельщиков может возразить, мол, наши юниоры из неё никуда не выпадали.

Однако четвертое место и шесть очков отставания от команд «СКА-Хабаровск» и «Динамо-Приморский край» за два тура до окончания первенства — фора для соперников очень солидная. При таком раскладе «Сахалину» необходимо было только выигрывать оставшиеся поединки первенства на родном стадионе и надеяться, что соперники оступятся.

Дебют матча получился многообещающим. Обе команды без разведки сразу кинулись искать слабые места в обороне друг у друга. Мяч практически в центре не задерживался.

Однако атаки «захлебывались» на подступе к штрафной площади. Защита «Сахалина» и «СШОР № 1» играла очень надежно. Говорил об этом тот факт, что голкиперы ни разу за девять минут не продемонстрировали свое вратарское мастерство. К 10-й минуте матча хозяева поля полностью «приватизировали» половину поля соперника и планомерно стали раскачивать защиту гостей.

На 30-й минуте очередную атаку островитян гости остановили недозволенным приемом в восемнадцати метрах от своих ворот. Дилан Одинаев так мастерски закрутил мяч мимо стенки соперника, направив его в левую от вратаря паутинку, что голкипер соперника Алексей Слепков был бессилен спасти команду.

Однако кругляш угодил в крестовину и отскочил в поле. У ворот команды с берегов Амура закрутилась ураганная карусель, которую Кирилл Никитин завершил просто убойным ударом, но мяч снова попадает в перекладину, ударяется об линию ворот и вылетает в поле.

Спустя три минуты гости организуют быструю контратаку, и их центральный нападающий Родион Кишкин убегает от наших защитников и остаётся один на один с Иваном Прищепой. На высоте оказался голкипер «Сахалина», не позволив сопернику открыть счет в матче.

Второй тайм превратился в регби. На всех участках поля шла борьба, которая упростила игру до предела. Команды не уступали друг другу в единоборствах, все игроки отрабатывали, но мастерства исполнить эпизод в одиночку или сыграть в стеночку на двоих-троих ни у кого не хватало.

Что касается дисциплины на поле, то у обеих команд она была на высоте, вместе с тем, играли они по одинаковым моделям, как бы отзеркалили друг друга. Отсутствие глупых ошибок привели к боевой, вместе с тем надо отметить, довольно зрелищной ничьей 0:0.

Подводя итог встречи, могу смело заявить, что на гол наши парни наиграли. В первом случаи крестовина и перекладина была не на нашей стороне. Во втором, вратарь гостей Алексей Слепков, в этот вечер поймав игровой кураж, тащил порой просто не берущиеся мячи.

В воскресенье, 5 октября, в последних матчах первенства наши команды U 16 и U 18 принимают лидеров турнира «СКА-Хабаровск». Гостям в этих встречах, чтобы завевать золотые медали, необходимо будет добиваться только побед. Не сомневаюсь, что сахалинцы горят желанием завершить первенство на высокой ноте, порадовать своих болельщиков красивой результативной игрой.

Игорь КАРПУК.

Фото и видео автора.

