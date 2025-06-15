Юношеский футбол: «Сахалин» и «Локомотив» (Уссурийск) – 7:0 и 4:0

В матче пятого тура первенства Дальневосточной юношеской футбольной лиги «Сахалин» в минувшую пятницу принимал на южно-сахалинском стадионе «Спартак» «Локомотив» (Уссурийск).

Открывали тур на островной земле команды U-16. Хозяева поля к этой встрече в первенстве провели три поединка. Одержали на своём поле победу и в двух матчах, на выезды, оступились. Набрав три очка, с разницей мячей 7 забитых, 7 пропущенных, «Сахалин» занимал шестую строчку в турнирной таблице. Железнодорожники провели на игру больше и во всех поединках испытали горечь поражения. В ворота соперника они смогли забить два мяча, в свои пропустили 35! Как следствие, «Локомотив» расположился в «подвале» турнирной таблицы.

Как и ожидалось, островитяне с первых минут навязали сопернику свой рисунок игры. Большую часть времени наши юноши проводили на чужой половине поля. Счет открыл Кирилл Сурнин – 1:0. Второй гол в ворота железнодорожников на свой счет записал Альберт Оганян. Больше голов в первом тайме болельщики не увидели.

В дебюте второго тайма Павел Шакирзянов, после розыгрыша углового, головой отправляет третий мяч в ворота соперника. На 57-й минуте Кирилл Сурнин оформляет дубль – 4:0. Пятый мяч в ворота уссурийцев провел Тимур Иващенко. Точку в разгроме «Локомотива» поставил Кирилл Сурнин, вначале он довел счет до 6:0, а под занавес встречи забил свой четвертый гол в игре и седьмой в ворота гостей. Убедительная победа 7:0 , три очка в копилку команды.

Перед встречей юниоров подгруппы U-18 на бумаге расклады выглядели просто: «Сахалин» после трех встреч в своем активе имел две виктории и одну осечку. В турнирной таблице с шестью очками и разницей мячей 4 – 3 наши юноши занимали четвертую строчку. Команда из Уссурийска в четырех встречах потерпела три фиаско и один матч завершила мирным исходом. Набрав одно очко, с разницей мячей 3 – 16, железнодорожники расположились на последнем месте. Вместе с тем, если копнуть глубже, то никакой легкой прогулки за победой у островной команды в этот вечер не ожидалось.

С первых минут встречи «Сахалин» попытался взять инициативу в свои «ноги». Все попытки сделать это не увенчались успехом. «Локомотив» был готов к тому, что хозяева поля постараются в дебюте нагрузить их оборону и выстроили «автобус». И все атаки железнодорожники разрушали на подступах к своей штрафной площади. В свою очередь гости пытались организовывать контрвыпады, но наша защита играла без ошибок.

Первый по настоящему голевой момент возник у ворот «Локомотива» на исходе шестой минуты. Наша команда организовали отличную атаку по левому флангу, и Алексей Кириенко должен был отправлять мяч с семи метров в ворота соперника, но нападающий не смог обработать мяч.

Смело можно сказать, игра в атаке у сахалинцев не клеилась. Часто нашим игрокам не хватало мастерства в единоборстве за мяч с соперником. Игра в первые двадцать минут была вязкая, плотная, упорная. До красивого зрелищного, атакующего футбола было далеко. Этот тот случай, когда цепляешься за детали.

На двадцатой минуте встречи островная команда смогла найти брешь в обороне соперника и открыть счет в матче. При розыгрыше углового Владислав Фоменко на «втором этаже» переиграл защиту соперника и отправил мяч в правую от вратаря девятку – 1:0.

Встреча несколько оживилась, и наши нападающие Эдуард Боку, Алексей Кириенко, Владислав Фоменко, Тимофей Савенков, Владислав Фаевский делали все, чтобы игра большую часть времени проходила у ворот гостей. Опасные моменты у ворот соперника возникали редко, но на перерыв команды ушли, когда на табло горели цифры 2:0. На тридцатой минуте отлично сыграл на правом фланге Эдуард Боку. Обыграв двух защитников, он сделал ювелирную по точности передачу в центр штрафной Алексею Кириенко, который отправил кругляш в сетку ворот.

Второй тайм «Сахалин» начал по-хозяйски и с первых минут стал напрягать оборону «Локомотива». Гости довольно быстро втянулись в игру и ответили своими возможностями. Возникло ощущение, что второй тайм пойдет на встречных курсах. Однако островитян устраивал счет в матче, и они стали играть на его удержание. Как следствие, опасные моменты стали возникать у наших ворот.

И только благодаря отличной игре голкипера Ивана Прищепа соперник не смог распечатать ворота «Сахалина». В свою очередь островитяне благодаря своим жалящим быстрым атакам смогли изменить счет в матче. На 85-й минуте третий мяч в ворота железнодорожников провел Алексей Кириенко, тем самым записав дубль на свой счет в этой встрече. Спустя две минуты после розыгрыша штрафного Дилан Одинаев поставил точку в этом матче – 4:0.

После матча тренер «Сахалина» Виталий Руссу сказал: «Несмотря на счет, у команды много проблем над которыми нам предстоит работать».

Игорь КАРПУК.

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