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Юные гитаристы из Южно-Сахалинска вернулись со всероссийского конкурса с победой

Сахалинские звёздочки.

Юные гитаристы южно-сахалинской центральной детской музыкальной школы вернулись на остров с победой. Оба ученика преподавателя Вячеслава Сина достойно выступили на II Всероссийском конкурсе имени П. И. Говорушко.

Они состязались в исполнительстве со сверстниками из Московской и Ленинградской областей, а также Ханты-Мансийского округа. В своих возрастных группах Глеб занял второе место, а Романа за мастерство и старание отметили грамотой.

Юные музыканты, осваивающие классическую гитару, в январе 2025-го прошли отбор на региональных молодёжных играх в области искусств и получили возможность представлять Сахалин на престижном конкурсе в городе на Неве. Там выступления более 500 участников, в том числе Романа Швецова и Глеба Пака, оценивало два состава жюри из профессиональных музыкантов, хореографов и преподавателей учреждений среднего и высшего образования Санкт-Петербурга.

Творческое состязание проходило под знаком 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Организаторы конкурса сделали акцент на сохранение традиций русской народной культуры, а также выявление юных дарований в области музыки и хореографии.

Татьяна Долгова.

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