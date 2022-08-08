Юные подают пример. ФК «Сахалин-2010» успешно выступил в суперфинале «Локобола»

За «Золотые рельсы»

В Москве завершился суперфинал международного футбольного фестиваля «Локобол-2022-РЖД». Его участниками были 16 команд мальчиков 2010 г. р.

Суперфинал начался с группового этапа, на котором команды разделили на четыре подгруппы.

Островной регион в суперфинале представляли воспитанники спортшколы «Сахалин» (тренеры Антон Евгеньевич Бучинский, Виталий Евгеньевич Хорунжий).

В первой игре в своей подгруппе «Сахалин-2010» проиграл «Локомотиву» из Москвы (0:3). Затем наши футболисты переиграли «Мордовию» из Саранска и «Приазовье» из Ростовской области с одинаковым счетом 1:0. В первом из этих матчей гол забил Олег Осипов, во втором – Артем Аюгов.

Набрав шесть очков, «Сахалин-2010» занял второе место в группе (первым был «Локомотив» с семью очками).

Это позволило островитянам продолжить турнир в матчах за «Золотые рельсы», что соответствует турниру за 5 – 8 место.

В полуфинале «Золотых рельсов» «Сахалин-2010» проиграл «Балтике» из Калининграда (0:3).

В итоге «Сахалин-2010» разделил 7 – 8 место, что является лучшим результатом за все время участия островных команд в суперфинале турнира, сообщила пресс-служба регионального министерства спорта.

Решал последний выстрел

Cахалинцы Екатерина Казаринова и Владислав Немыкин принесли команде Дальневосточного федерального округа еще две медали в пулевой стрельбе на VII Международных спортивных играх «Дети Азии». На этот раз у островитян два «серебра».

В заключительный день турнира воспитанники сахалинских тренеров Елены Шеренковой и Геннадия Лаптева выступали в миксте с представителями других регионов ДФО.

В командной перестрелке за «золото» в упражнении ВП-ПС (винтовка пневматическая, пара смешанная) дальневосточники встретились с сибиряками. Представители Дальнего Востока большую часть времени были в роли догоняющих. Вплоть до финального выстрела. Итог: 17:7 в пользу команды СФО. Владислав Немыкин и Аяна Базарова взяли «серебро» с результатом 601,1 в квалификации, 7 очков.

Следующими были финалы по стрельбе из пневматических пистолетов. Екатерина Казаринова была в паре со спортсменом из Бурятии Жаргалом Цыденешиевым. Они боролись за медали с представителями Киргизии Имандосом Бектеновым и Каиргуль Кубаничбековой.

– Соперники были достойные. Мы прошли в финал первыми с результатом 557 очков и далее боролись за «золото». Шли уверенно, наши соперники тоже. Дошли до счета 14:14. Все решал последний выстрел, соперники оказались точнее, и мы заняли второе место, – рассказала Екатерина Казаринова.

Ранее на «Детях Азии» Владислав Немыкин завоевал золотую медаль в стрельбе из пневматической винтовки на 60 м, а Екатерина Казаринова бронзовую награду в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.

– Соперницы в финале были достойные. После 20 выстрелов я шла четвертой. Разрыв с третьим местом был очень маленький. Я не сдавалась и продолжала отрабатывать по мишени. За пять выстрелов смогла с четвертого места перейти на третье, удержать эту позицию и в итоге стать бронзовой призеркой, – поделилась эмоциями Екатерина Казаринова.

Три игры, три поражения

Накануне старта первенства России по футболу во второй лиге (группа 3, подгруппа 1) сезона 2022 – 2023 островные поклонники этого вида спорта надеялись, что ФК «Сахалин» продолжит победную серию, которую он сотворил в конце прошлого сезона. Тогда в последних пяти матчах островная дружина смогла в четырех добиться виктории и одну завершить вничью.

Как не горько признавать, но начало первенства «Сахалин» провалил. В первом домашнем матче 24 июля на своем поле наша команда уступила «Рязани» со счетом 0:3. После домашнего фиаско островной клуб отправился на большую землю, где ему предстоит провести 11 матчей и только 26 сентября принимать соперников на родном «Спартаке».

Увы. В Курске 30 июля наши парни пропустили два безответных мяча от местного «Авангарда». Такой же счет, 0:2, был зафиксирован в субботу, 6 августа, в Обнинске, где «Сахалин» уступил «Кванту».

Сегодня наша команда замыкает турнирную таблицу первенства, не набрав ни одного очка. Более того, «Сахалин» ни разу не смог поразить ворота соперника, при этом в свои пропустил семь мячей.

Пока «Сахалин» проводит серию выездных матчей, островные поклонники кожаного мяча на этой неделе могут посмотреть игры первенства России команд второй лиги (группа 3, подгруппа 2). Хабаровская команда СКА-2 арендовала южно-сахалинский стадион «Спартак» на два матча. Армейцы 10 августа встречаются с «Калугой», начало матча в 17.00. А в субботу, 13 августа, будут выяснять отношения с «Салютом» (Белгород). Начало встречи в 12.30.

Турнирную таблицу в этой подгруппе возглавляет «Калуга». В четырех матчах команда набрала 12 очков, забив в ворота соперника 10 мячей, в свои пропустила всего три.

«Салют» занимает пока четвертое место. Три встречи он завершил в свою пользу и в одной испытал горечь поражения.

Что касается номинальных хозяев поля СКА-2, то армейцы в двух встречах смогли склонить чашу весов в свою пользу. В одной разошлись с соперником миром и один раз проиграли.

Одним словом, сахалинцев ждут два интересных поединка.

Обменялись победами

6 августа начался 14 тур Дальневосточной юношеской футбольной лиги. «Сахалин» гостил в столице Амурской области у ФК «Благовещенск».

«Сахалин-2007» одержал вторую крупную «сухую» победу подряд, забив в ворота соперников 17 мячей.

А вот «Сахалин-2006» проиграл «Благовещенску-2007» со счетом 1:7.

Проявили характер

Сахалинцы стали обладателями трех медалей Всероссийских соревнований по боксу класса «А» памяти А. И. Федотова.

Турнир прошел в Нерюнгри (Республика Саха) и собрал 53 спортсмена в возрасте от 19 до 40 лет, имеющих звание не ниже кандидата в мастера спорта России. Боксеры представляли Бурятию, Башкортостан, Дагестан, Калмыкию, Якутию, Магаданскую, Новосибирскую, Московскую, Воронежскую, Ярославскую, Пензенскую, Свердловскую, Челябинскую, Сахалинскую области, Красноярский край, Москву и Санкт-Петербург.

Мастер спорта России по боксу Денис Пальшин, воспитанник тренера Виктора Денисова из спортшколы Невельска, стал обладателем золотой медали в весовой категории до 54 кг. Спортсмен успешно провел все три поединка и в финале одержал победу со счетом 5:0.

Воспитанник тренера Александра Якушева спорт­школы «Кристалл» Баишбек уулу Жусуп взял награду высшей пробы в категории до 63,5 кг. Спортсмен также одержал победу во всех трех боях, в том числе в финале со счетом 5:0 и выполнил норматив для присвоения звания «Мастер спорта России».

Еще один сахалинец, воспитанник тренера Виктора Денисова из невельской спорт­школы Константин Кубарев, стал обладателем «бронзы» в весовой категории до 60 кг.

Спортсмены, занявшие первые места, завоевали путевки на чемпионат России по боксу, который пройдет с 25 сентября по 5 октября в Чите.

– Впервые за долгое время наша сборная прошла отбор на чемпионат России. Ребята проявили характер, спортивное мастерство и показали достойные результаты на соревнованиях, – отметил старший тренер сахалинской сборной по боксу по возрастной группе «мужчины» Виктор Денисов.

Подготовили Игорь КАРПУК и Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.