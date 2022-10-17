Юные жертвы сумерек. Утром понедельника на улицах областной столицы машины сбили школьников

Около 8 утра 17 октября на Коммунистическом проспекте у здания спортивной школы по плаванию произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал подросток. На счастье, юный горожанин отделался испугом и легкими травмами и спокойно дождался машины скорой помощи. В это же время подобное ДТП — слава Богу, также обошедшееся без жертв — произошло на улице Комсомольской, в районе магазина «Зодчий».

Утром у площади Славы автомобильное движение в целом спокойное, но очень плотное: в реку машин, идущих по Коммунистическому проспекту, здесь вливаются «потоки» с улицы А. М. Горького и Алтайского переулка. Для пешеходов в самом начале городской магистрали устроены три перехода, но светофором оборудован лишь тот, что у поликлиники № 1.

По информации ГИБДД, публикуемой сахалинскими СМИ, иномарка налетела на подростка прямо на «зебре», ближайшей к плавательной спортшколе. Там как раз проходит популярный у школьников маршрут в гимназию № 3.

Полутьма утренних и вечерних сумерек даже в хорошую погоду ухудшает видимость на дороге. Осадки же вносят свой вклад в аварийность — опытные сахалинские водители жалуются: блики на мокром асфальте отвлекают от дорожной ситуации.

Горожане, обсуждая проблему в социальных сетях, выносят ожидаемый вердикт — водителям следует заранее снижать скорость перед переходами, городским властям пора увеличить количество светофоров.

И все?

ПОРА ВЫЙТИ ИЗ ТЕНИ

Нужно обратить внимание еще на одно обстоятельство ДТП: подросток, попавший под удар машины на Коммунистическом проспекте, был одет в темную одежду, которая не оснащена ни одном светоотражающим элементом — катафотом.

Увы, российские правила дорожного движения в населенных пунктах только рекомендуют носить эти недорогие элементы. А вот вне городов и сел передвигаться по дорогам без катафотов запрещено.

Пешехода в темной одежде водитель замечает на расстоянии примерно в 25 – 30 метров. На мокром дорожном покрытии автомобилю едва хватит этой дистанции, чтобы остановиться. А вот свет фар, отраженный катафотами, позволит заметить человека больше, чем за 100 метров. В таком случае аварии можно будет избежать.

Сотрудникам ГИБДД, городским властям, школам и СМИ несложно напоминать родителям об этой рекомендации для «подсветки» детей на дорогах. Но, может быть, уже пора принять закон, который сделает катафот обязательным компонентом городской одежды хотя бы для подростков?

КОТ ПОДСКАЗАЛ КАТАФОТ

В 1934 году англичанин Перси Шоу изобрел и запатентовал устройство, основанное на патенте линзы, созданной другим британцем — Ричардом Мюрреем. Шоу занимался дорожными подрядами.

По его версии, однажды ночью он возвращался домой из паба. И едва не съехал в кювет, но вовремя заметил отражение света фар в глазах кошки, сидевшей на заборе у дороги. Это и натолкнуло подрядчика на идею простейшей разметки дорожных объектов в темное время суток.

Идея пришлась обществу по вкусу, и в 1935 году Шоу создал отдельную компанию, занимавшуюся производством катафотов.

Николай Шелепов.