Юрий Трутнев: арендное жильё должно стать стимулом для развития экономики и социальной сферы Дальнего Востока

Реализацию программы «Доступное жильё в Дальневосточном федеральном округе» рассмотрели на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, прошедшем под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

«Пожелания, связанные со строительством арендного жилья, неоднократно высказывали и сами дальневосточники, и главы регионов. На Восточном экономическом форуме Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил задачу построить не менее десяти тысяч арендных квартир на Дальнем Востоке, платежи по которым для граждан будут существенно ниже рыночных за счёт субсидий из федерального и регионального бюджетов.

На эти цели выделены средства Фонда национального благосостояния в размере 87 млрд рублей. Разработан и утверждён план мероприятий программы. Во всех регионах выбраны места, где будет вестись строительство. Программа новая, большая. Надеюсь, она принесёт пользу развитию Дальнего Востока», – открыл заседание Юрий Трутнев.

От дальневосточных регионов поступило заявок суммарно на 14 179 квартир. «Выделяемые правительством средства на реализацию данной программы — это хорошие инвестиции в развитие жилищной сферы в регионах. Строительство доступного арендного жилья на Дальнем Востоке позволит удержать квалифицированные кадры на местах, привлечь талантливую молодежь в отдаленные регионы.

Жильё будет приобретаться у застройщиков по договорам долевого участия, а затем передаваться в аренду регионам с отделкой и мебелью. Средняя ставка составит три четверти от рыночной, а с учётом субсидирования граждане будут платить лишь четверть ставки», – сказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Срок субсидирования программы «Доступное жильё в Дальневосточном федеральном округе» за счёт средств из федерального бюджета будет составлять десять лет. Для строительства арендного жилья предполагается задействовать программу «Дальневосточный квартал». «Это позволит снизить стоимость жилья, и, следовательно, стоимость аренды», – заметил Юрий Трутнев.

До конца текущего года планируется в рамках программы приобрести до 3 тыс. квартир. Первые арендные квартиры начнут предоставляться в ближайшее время.

Также Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России совместно с дальневосточными регионами разработать механизмы перехода от арендного использования к ипотечному приобретению квартир.

Арендное жильё будет распределяться на уровне регионов в соответствии с их потребностями по привлечению кадров и поддержке отдельных отраслей экономики. Контроль за реализацией программы останется на федеральном уровне.

Обсуждалось определение категорий участников программы. «Целевая аудитория программы – востребованные специалисты, привлекаемые на Дальний Восток, в том числе для реализации инвестиционных проектов», – отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

О планах по реализации программы доложили главы дальневосточных регионов.

По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, важно обеспечить жителей региона современным, комфортным жильем. «Регион стремительно развивается, привлекает новые кадры на острова, мы открыты для инвестиционных проектов, научной деятельности, новых производств. Всё это требует притока населения, а значит необходимо приложить усилия к объёмному строительству доступного жилья.

Вижу со стороны федеральных властей понимание и поддержку в этом вопросе. Сейчас мы подпишем соглашение о строительстве 50 тыс. квадратных метров арендного жилья. Это приблизительно десятая часть то того, что мы строим в год. Следующий наш шаг – выйти в ближайшей перспективе на строительство 100 тыс. квадратных метров арендного жилья в год с тем, чтобы на ближайшие десятилетия это уже был один миллион квадратных метров», – рассказал он.