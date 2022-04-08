Юрий Трутнев: «Аврора» должна обеспечить транспортную доступность регионов Дальнего Востока

Вопросы расширения транспортной доступности регионов Дальнего Востока, обновления авиапарка вошли в повестку совещания по вопросу деятельности единой дальневосточной авиакомпании «Аврора», прошедшего под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

«Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» создана в соответствии с поручением Президента Российской Федерации.

Главная задача авиакомпании – работать в интересах наших граждан, обеспечить транспортную связанность и доступность регионов Дальнего Востока», – открыл совещание Юрий Трутнев.

Авиакомпания «Аврора» продолжает функционировать в штатном режиме. Проводится работа по максимальному выполнению запланированных полётов с авиакомпаниями-партнёрами, входящими в единую дальневосточную авиакомпанию: «Хабаровские авиалинии», «Авиакомпания «Якутия», «Полярные авиалинии», «Камчатское авиапредприятие», «ЧукотАвиа».

В рамках летнего расписания продолжается сотрудничество и с другими партнёрами «Авроры» в ДФО – с авиакомпанией «Тайга» и авиакомпанией «СиЛА» (ООО «Сибирская Лёгкая авиация»).

-Вся маршрутная сеть авиакомпании «Аврора» на внутренних линиях сохраняется. Усилия наших специалистов – инженеров, техников, пилотов и руководства авиакомпании – направлены на выполнение утверждённых Правительством России планов по расширению программы социально значимых полётов», – доложил генеральный директор АО «Авиакомпания «Аврора» Константин Сухоребрик.

Авиакомпания «Аврора» поэтапно осуществляет ввод маршрутов летнего расписания и расширяет сотрудничество с авиакомпаниями Дальневосточного федерального округа для более эффективного использования консолидированного лётного ресурса.

В частности, в рамках полётов единой дальневосточной авиакомпании в летнем расписании «Авроры» появилось несколько новых социально значимых маршрутов, по которым прежде полеты не осуществлялись: это Якутск–Благовещенск, Якутск–Красноярск и Хабаровск–Мирный.

Рейсы по данным направлениям будут выполняться в период с июня по октябрь, когда спрос на авиаперевозки возрастает. Продажа на данные рейсы открыта, тарифы доступные и субсидируются Правительством России.

Обсуждался вопрос поставки воздушных судов российского производства. Юрий Трутнев поручил Минпромторгу России совместно с Минтрансом России в приоритетном порядке обеспечить единую дальневосточную авиакомпанию «Аврора» самолётами российского производства.

Для увеличения численности авиационных судов и обеспечения бесперебойного локального авиасообщения была рассмотрена возможность включения в авиапарк «Авроры» вертолётной техники российского производства.

Юрий Трутнев поручил Минпромторгу России, Минтрансу России и Минфину России подготовить соответствующие предложения.

«Нужно проработать вопрос со своевременным обновлением воздушных судов с разных сторон. Это как закупка новых самолётов, так и предложение по использованию вертолётов. Дальний Восток – огромная территория нашей страны. Мы должны обеспечить качественную транспортную мобильность между дальневосточными регионами», – подчеркнул Юрий Трутнев.

Подводя итоги совещания, вице-премьер ещё раз обратил внимание присутствующих на важность обеспечения транспортной доступности для Дальнего Востока.

«Воздушный транспорт для дальневосточных регионов имеет жизненное, стратегическое значение. И для этого создана единая дальневосточная авиакомпания. Она должна работать эффективно и бесперебойно. Люди должны получать качественные услуги авиакомпании, перелёты должны быть комфортными, а маршрутная сеть должна и дальше развиваться», – подытожил он.