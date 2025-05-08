Юрий Трутнев: человек может быть сильным, лишь опираясь на опыт страны, на её историю

«Слова “мужество” и “мужчина” не зря относятся к одному корню. Я вообще слабо представляю мужчину, который не в состоянии защитить женщину, не может при необходимости встать на защиту Родины. Мы воспитывались в других условиях. Я прекрасно знал, что мой дед прошёл Великую Отечественную войну с первого и до последнего дня, сражался при обороне Ленинграда. Мой дядя пришёл с орденами на груди и с осколками в спине. Мама совсем маленькой носила продукты партизанам, хотя сами голодали. Папа работал у станка. Это всё история моей семьи. Это та история, на которой воспитывалось моё чувство патриотизма, и её никак не изменить, потому что это основа. Но поколения меняются. К сожалению, всё больше ветеранов покидают нас. Прямых свидетелей Победы нашего народа в Великой Отечественной войне становится всё меньше. И сейчас память о сражениях, о героизме и мужестве наших бойцов – необходима. Это основа всего российского государства. “Уроки мужества” проводить надо. У нас сегодня есть возможность опереться на тех героев, которые вернулись со специальной военной операции. Многие из ребят, которые приходят с СВО, – действительно герои. Я рад, что у меня есть возможность с ними общаться, жать им руки. Это тоже часть нашей памяти и нашей истории. Человек не может быть сильным, не опираясь на опыт страны, на историю. Есть странные люди, которые считают, что могут переехать в другую и страну и стать там успешными. Но не получается. Человек не может опираться только на себя. Он опирается на других людей. На Родине он опирается на родителей, друзей, и в том числе на память всей страны. Тогда он может стать сильным».