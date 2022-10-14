Юрий Трутнев: дальневосточные регионы помогают налаживать жизнь в ДНР

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев обсудил с главами дальневосточных регионов работу по восстановлению социальной инфраструктуры подшефных территорий в Донецкой Народной Республике, проведение частичной мобилизации на Дальнем Востоке и поддержку ведущих предприятий ДФО, участвующих в программе импортозамещения.

Как напомнил Юрий Трутнев, в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. «Люди выбрали быть вместе с нами, вместе с нашей страной. Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным подписаны федеральные конституционные законы о вхождении указанных территорий в состав Российской Федерации. Этого дня люди ждали долгих восемь лет. Теперь, когда эти территории освобождены, наша прямая обязанность – наладить на них мирную жизнь», – отметил он.

В восстановлении территорий ДНР участвует семь дальневосточных регионов – Якутия, Бурятия, Приморье, Хабаровский край, Амурская, Магаданская и Сахалинская области.

Мы должны привести в порядок новые российские территории. На прошлой неделе в Донецкой Народной Республике я пообщался с людьми, в том числе с главами администраций, посетил отремонтированные детские сады и школы. Первоначальный список объектов, подлежащих восстановлению, включал 275 пунктов. Сейчас их уже более 300. В этом году региональными группами субъектов ДФО отремонтировано 25 школ, 20 детских садов. Благоустроено 13 детских и 6 спортивных площадок. 93 участка автомобильных дорог приведено в нормативное состояние. Передано в пользование 75 единиц специальной автомобильной техники», – сказал Юрий Трутнев.

Вице-премьер отметил, что работа по восстановлению социальной инфраструктуры в подшефных территориях ведётся в соответствии с установленными срокам и объёмами работ. «В целом отзывы о работе дальневосточных регионов в подшефных территориях хорошие. Первый этап подходит к завершению. Люди видят результаты и очень тепло благодарят нас за поддержку», – резюмировал он.

Юрий Трутнев поручил главам дальневосточных регионов разработать и представить планы проведения ремонтно-восстановительных работ на 2023 год в подшефных территориях.

Обсуждался вопрос организации отдыха детей, проживающих на подшефных территориях. «Благодаря усилиям дальневосточных регионов более двух тысяч детей посетили детские оздоровительные учреждения на территории Российской Федерации. Заявок на организацию детского отдыха было много. Прошу глав регионов подготовить предложения, где ребята смогут отдохнуть на Дальнем Востоке во время летних каникул 2023 года», – обратился к руководству дальневосточных регионов вице-премьер.

В ходе совещания губернаторы доложили о проведении частичной мобилизации в дальневосточных регионах. Как отметил Юрий Трутнев, заслушав доклады глав регионов, Дальний Восток выполняет в полном объёме задания по призыву граждан на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ.

Он поручил главам дальневосточных регионов взять на личный контроль обеспечение мобилизованных лиц и добровольцев всем необходимым обмундированием и снаряжением. «На местах необходимо следить, чтобы у мобилизованных и добровольцев было всё необходимое, чтобы они были должным образом экипированы и обучены. Для этого губернаторы должны лично проверять, как идёт подготовка призывников, посещать мобилизационные пункты и учебные центры», – сказал он.

Рассматривались вопросы поддержки ведущих предприятий Дальнего Востока, участвующих в программе импортозамещения. «Условия работы этих предприятий в текущих условиях изменились. Вся экономика страны перестраивается. Мы должны поддерживать предприятия, которые помогают для обеспечения успешных действий нашей страны.

И губернаторам, и Минвостокразвития надо приложить все усилия для того, чтобы задачи, стоящие перед этими предприятиями, были выполнены в полном объёме. Мы ведём эту работу вместе с Минпромторгом», – заметил Юрий Трутнев.

Вице-премьер поручил Минвостокразвития России разработать предложения по поддержке данных предприятий Дальнего Востока для расширения существующих производств, привлечения кадров, обеспечения специалистов жильём.