Юрий Трутнев: Дальний Восток продолжает помогать в восстановлении ДНР

«Дальний Восток по поручению Президента восстанавливает 8 территорий Донецкой Народной Республики. Приводятся в порядок школы, больницы, детские сады, инфраструктура.

Мы помогаем дать в подшефные территории тепло, свет. В прошлом году мы восстановили более 200 объектов. Ни одного срыва графика. В этом году тоже сделаем так, чтобы работа велась по плану», – отметил вице-премьер.

В частности, Сахалинская область помогла восстановить 123 объекта инфраструктуры в Шахтерске. В текущем году планируется восстановить:2 школы, 5 детских садов, школу искусств, трансформаторные пункты, газовую котельную, городские дороги.