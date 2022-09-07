Юрий Трутнев доложил Владимиру Путину о развитии Дальнего Востока

На полях Восточного экономического форума Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев доложил главе государства Владимиру Путину о развитии дальневосточных регионов за прошедший год.

«Только за этот год на Дальний Восток проинвестировано 654 млрд рублей частных инвестиций, построено 113 новых предприятий, создано 22 тыс. рабочих мест. Это за текущий год с прошлого Форума. Сегодняшняя цифра накопленных инвестиций 2,8 трлн рублей», – отметил Юрий Трутнев.

За счёт внедрения одобренных Президентом России преференциальных режимов основные показатели развития Дальнего Востока превышают среднероссийский уровень. В том числе по темпу роста инвестиций (29%), темпу промышленного производства (26%). Темпы роста ввода жилья на Дальнем Востоке в 2021 году почти в 2 раза опережают общероссийские. «При этом важно отметить, что снижается разница стоимости жилья на Дальнем Востоке по сравнению со среднероссийскими показателями. Она сократилась с 15% в 2019 году до 6% на сегодняшний день», – пояснил вице-премьер.

Значимым этапом работы по развитию Дальнего Востока является реновация городов и благоустройство общественных территорий. «Важным этапом нашей работы является разработка мастер-планов. Вчера доложили Вам первый мастер-план Петропавловска-Камчатского. Лучшими мастер-планами мы сегодня считаем Улан-Удэ, Магадана и Петропавловска-Камчатского. По мере подготовки мастер-планов, если есть такая возможность, Владимир Владимирович, будем просить возможности докладывать основные. Самая главная задача – создать комфортные условия для жизни людей, использовать природные преимущества Дальнего Востока, уменьшить разницу в качестве жизни», – сказал Юрий Трутнев.

По мнению вице-премьера, важным результатом работы по развитию Дальнего Востока является, что бюджетные инвестиции на создание преференциальных режимов окупились. «Бюджетные инвестиции в создание территорий опережающего развития, СПВ окупились и каждый год приносят всё больше доходов в бюджет Российской Федерации. Здесь не только налоговые льготы, здесь и вложения в инфраструктуру.

Территории опережающего развития, свободный порт Владивосток заработали бюджету Российской Федерации дополнительно 50 млрд рублей прибыли», –доложил вице-премьер.

Вместе с тем необходимо поддерживать уровень конкурентоспособности, поскольку за инвестиции конкурируют другие регионы и отрасли страны. «Конкуренция приводит к тому, что наши коллеги внедряют свои преференции и копируют наши. В связи с этим есть просьба. Для того, чтобы неукоснительно выполнять Ваше поручение по опережающему развитию Дальнего Востока, прошу поддержать наше предложение внести изменение в законодательство, позволяющее установить все ставки на уровень лучших имеющихся в России практик», – представил предложение по совершенствованию преференциальных режимов на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Отдельное внимание было уделено минимизации влияния санкций, внедренных недружественными странами. «Выполнение поставленной Вами задачи ускоренного развития Дальнего Востока требует, чтобы показатели были выше. Для этого необходимо внести поправки в законодательство. Роль Дальнего Востока в развитии страны значительно возросла. Введённые недружественными странами санкции разрушили цепочку торгово-экономических связей и практически все экспортные потоки развернулись на Дальний Восток. В этой связи возникла необходимость скорейшей модернизации Восточного полигона. Мы сегодня коротко об этом доложим. Это была специальная сессия на ВЭФе», – сообщил вице-премьер.

Импульс развития арктических и дальневосточных территорий должна дать реализация плана развития Северного морского пути. Соответствующий план был утверждён Правительством России. Для развития Севморпути предусмотрено 152 мероприятия, в том числе строительство 10 ледоколов, 14 портов, 141 грузового судна, запуск на орбиту 12 спутников, строительство 4 корпусов Федерального медико-биологического агентства и 4 центов МЧС. Общая стоимость мер плана – 1,790 трлн рублей. В то же время, по словам Юрия Трутнева, реализация плана принесет экономике страны более 16 трлн рублей налогов и почти 30 трлн рублей добавленной стоимости к 2035 году.

Вице-премьер для технологического развития Дальнего Востока предложил укреплять международного сотрудничество. «Когда мы говорим о создании новых технологических разработках, мы хотим предложить новую форму территорий опережающего развития – международные территории опережающего развития, в которых бы хотели сделать режим максимально комфортные для тех стран, вместе с которыми мы будем на этих территориях работать, сделать его на базе двухсторонних межправительственных соглашений. Интерес к таким режимам есть», – рассказал он.

Ещё одно предложение было связано с сохранением льготного финансирования проектов на Дальнем Востоке. До 2021 года это финансирование по ставке 2% осуществлялось Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ). В результате было поддержано 28 проектов с общим объёмом частных инвестиций 903 млрд рублей. На сегодняшний день капитал ФРДВ (ВЭБ.ДВ) исчерпан. При подготовке к Восточному экономическому форуму «Решение о докапитализации на 2023 год по поручению Председателя Правительства Михаила Владимировича Мишустина принято, но фонду нужна дальнейшаядокапитализация», – заметил Юрий Трутнев.

Подводя итоги доклада, Юрий Трутнев отметил, что сегодня в Дальний Восток проинвестировано 2,8 трлн рублей. Вместе с тем объём инвестиций по уже подписанным соглашениям составляет 6,7 трлн рублей. «Это непридуманный в кабинете план, а уже имеющиеся обязательства, подписанные компаниями. Поэтому я могу твёрдо говорить о том, что заявленные цифры будут превышены, поскольку работа продолжается каждый год и каждый день. Возникают новые предприятия. Предприятий мы до 2030 года с государственной поддержкой построим 1,5 тысячи.

Будет введено 279 тысяч рабочих мест. Ещё раз говорю – это минимальные обязательства, которые мы на себя берём», – подытожил Юрий Трутнев.