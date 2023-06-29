Юрий Трутнев: «Главный экзамен для госслужащего – это экзамен на преданность стране»

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков встретились с работниками минвостокразвития России и КРДВ, принявшими решение уйти добровольцами в зону специальной военной операции.

– Юрий Петрович, как вы относитесь к принятому сотрудниками решению?

– Такие решения поддерживаю. Я плохо воспринимаю слово «чиновник», а всегда говорю, что состою на государственной службе, работаю в команде Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. А уж если ты состоишь на государственной службе, ты должен быть готов к выполнению любой задачи. И сегодня защита нашей Родины, ее независимости, победа в специальной военной операции и есть самая важная задача для любого гражданина России.

Именно победа в специальной военной операции создает условия для независимости и процветания нашей страны.

– Как скажется уход части сотрудников из министерства и корпорации на эффективности работы по развитию Дальнего Востока и Арктики?

– Вы знаете, что двадцать лет назад я работал губернатором Пермской области (прим. – сейчас Пермский край). Когда я пришел на эту должность, я сказал, что каждый год мы будем увольнять 10% работников областной администрации, на 10% сокращать расходы бюджета, а высвободившиеся средства направим на развитие региона. Коллеги сказали, что это невозможно и все остановится. Я заставил эту задачу решить. На следующий год сопротивление было меньше, а потом все привыкли, что так должно происходить. И вы знаете, ничто не рухнуло. Администрация работала и решала все необходимые задачи даже эффективнее, с меньшим количеством бюрократической суеты. Поэтому я уверен, что мы справимся. Да, конечно, придется работать напряженнее. Но я считаю, что мы и должны работать максимально напряженно, когда наши соотечественники с оружием в руках защищают Россию.

И еще одна важная деталь. Мы на встрече сказали добровольцам о том, что рабочие места за ними будут сохранены. Более того, мы с министром взяли на себя обязательство по возвращении добровольцев рассмотреть возможность их повышения в должности, поскольку они сдают главный экзамен – экзамен на преданность стране.

– Вы считаете, что приход группы работников министерства и полномочного представительства изменит ход специальной военной операции?

– Нет, конечно. Но уверен в том, что люди, работающие в органах исполнительной власти нашей страны, должны быть примером ответственности, решимости, примером служения Родине на любом доверенном участке. А кроме того, кто сказал, что на этом заканчивается наша работа по поддержке специальной военной операции? Несколько недель назад мы проводили совещание по созданию ТОР «Патриотическая». Правительством Российской Федерации утверждены соответствующие меры поддержки. На Дальнем Востоке будут строиться предприятия, выпускающие беспилотные летательные аппараты, высокопроходимые автомобили багги, тепловизионные прицелы, системы радиоэлектронной борьбы. Субъектами Дальнего Востока оказывается постоянная поддержка военнослужащих из военных частей ДФО.

Мы тоже не остаемся в стороне и активно участвуем в поддержке наших бойцов. Тысячи боеприпасов для высокоточного оружия, винтовок нашего и иностранного производства, БПЛА, автомобилей, средств радиоэлектронной борьбы, тепловизионных прицелов, средств обнаружения тепловых целей и прочего уже поставлено в зону боевых действий. Будем и дальше выезжать в зону Специальной военной операции и помогать нашим ребятам.