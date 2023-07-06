Юрий Трутнев: Курильские острова — это территория России

Заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев прокомментировал протест Японии по поводу его поездки на Итуруп и ответил на вопросы журналистов, будут ли организованы 3 сентября мероприятия, посвященные победе над милитаристской Японией в ДФО и, в частности, на Шумшу.

Мы подумаем над мероприятием. Но что касается ноты Японии, вы знаете, я не обращаю внимания на такие вещи. Я исхожу из того, что есть территория России. Курильские острова – это территория России. И для того, чтобы они стали территорией России, это решение полито кровью наших предков.

Поэтому тут не о чем особо говорить. Мы работаем и будем продолжать работу на Курильских островах.

Но общая позиция простая: мы ждем инвесторов на территорию Курильских островов, там уникальный преференциальный режим, ряд российских компаний – 14 – уже заявились, считаю, что этого мало.

Что касается компаний из других стран мира, тоже добро пожаловать. Мы вообще настроены на то, что действительно должна завершиться война. Она должна завершиться победой России. И международное сотрудничество должно продолжаться.