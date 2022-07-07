Юрий Трутнев инспектировал возведение новых объектов на Сахалине

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ Юрий Трутнев находится с рабочим визитом на Саха­лине.

В четверг в Южно-Саха­линске он побывал на нескольких объектах. С утра на Коммунистическом проспекте, на месте снесенного здания Дома офицеров, где ранее планировалось строительство многофункционального культурного центра со школой искусств. Сейчас здесь намечено возвести университетский кампус СахалинTech.

Врио ректора Мария Ганченкова рассказала полпреду о проекте строительства на этой площадке научно-образовательного центра и студенческих общежитий на проспекте Победы. Стоимость объекта 19,3 млрд рублей, 9,5 из которых – взнос инвесторов.

Юрий Трутнев обратил внимание на необходимость внедрения новой системы оценки эффективности вуза.

– Были показатели эффективности, которые основывались на количестве приехавших иностранных лекторов, числе публикаций в иностранных научных журналах. Сейчас мы от этой системы отказались. Уверен, мы сделали это правильно, поскольку позиция, что все, что за рубежом, лучшее, неправильная, она не дает возможности развиваться. В то же самое время нужно думать над тем, а какими должны быть показатели эффективности вуза. Вы говорите о внебюджетных доходах. Но первоочередная задача университета не зарабатывать деньги, а готовить специалистов высокого уровня. Доля студентов, трудоустроенных по специальности, тоже очень важный показатель, но нас интересует и качество подготовки этих специалистов, – заметил вице-премьер.

Юрий Трутнев ознакомился с планами по диспансеризации населения.

Он побывал в новом дополнительном корпусе юж­но-сахалинской поликлиники № 4. По замыслу эти площади (работы на объекте должны завершить в течение месяца) с современным оборудованием позволят улучшить профилактику заболеваний и сделают более доступным врачебный прием.

В свою очередь, это позволит приблизиться к идеалу (может, и достичь его): в течение двух дней любой человек без проблем может попасть на прием к терапевту, в течение недели – к узкому специалисту.

Как рассказал заместитель председателя регионального правительства Владимир Ющук, будут предусмотрены программы чек-ап – комплексного обследования организма. Расширенная займет с учетом подготовки 2 дня. В списке укороченных – пять направлений, они включают в себя обследования зрения, позвоночника, желудка и пр., они занимают день. Площади, оборудование, а так же цифровизация здравоохранения позволят сосредоточить здесь диспансеризацию населения областной столицы и разгрузить клинико-диагностический центр, что позволит принять больше пациентов из районов.

– В целом с нового корпуса поликлиники № 4 начинается новый подход к обслуживанию населения, – пояснил заместитель председателя сахалинского правительства. – В частности, это использование цифровых систем дистанционного мониторинга за состоянием здоровья, контроль объема обязательных медицинских исследований и пр.

Как следствие, повысится доступность медпомощи, снизит риски развития осложнений, а поликлиники смогут сосредоточиться на профилактике недугов.

– Направление выбрано правильное, но хочу вам напомнить: не забывайте, что за всеми показателями, к которым вы стремитесь, нельзя забывать о главном – о здоровье человека, – заметил Юрий Трутнев.

На «Горном воздухе» вице-премьеру представили концепцию одной из инвестиционных площадок, которая включает гостиничный комплекс свыше 150 номеров, туристическую инфраструктуру, пешеходную зону. Планируется обустроить учебные склоны, сноуборд-парк, каток. Протяженность горнолыжных трасс планируется увеличить до 90 км. Пропускная способность горнолыжного комплекса должна вырасти более чем в два раза.

– На Сахалине созданы уникальные условия для формирования якорного в Тихоокеанском регионе центра зимнего отдыха. Для этого есть все условия. «Горный воздух» находится в центре города. Нет никаких дальних переездов. Но, несмотря на возможности, проект по созданию международного туристического центра продвигается медленно, – заметил Юрий Трутнев.

Вице-премьер обратил внимание на необходимость увеличения числа горнолыжных трасс.

В этот же день полпред провел совещание о морском сообщении и портовой инфраструктуре Сахалинск области.

В планах пребывания полпреда на Сахалине – ознакомиться с ходом строительства социальной инфраструктуры, реализацией проектов резидентов сахалинских ТОР. Он намерен провести совещания, в том числе по вопросу подготовки мастер-плана первого пояса Южно-Сахалинской агломерации.

Ирина Новикова, Евгений Аверин.

Справка

Новый корпус южно-сахалинской поликлиники возводится в рамках государственной программы социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа. Его стоимость – 1,7 млрд рублей, из них более 220 млн удалось привлечь из федерального бюджета.

Заголовок статьи газете «Советский Сахалин» (№ 48 от 08 июля 2022): «Рабочая инспекция вице-премьера России»