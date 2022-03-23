Юрий Трутнев назвал незаконным требование о возврате самолетов, переданных по лизингу «Авроре»

Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в эти дни находится с рабочим визитом в Приморье. Комментируя решения зарубежных управлений гражданской авиации приостановить действие сертификатов летной годности «лизинговых» самолетов российских авиакомпаний и требования возврата, он подчеркнул их незаконность.

— Лизинг — это же не аренда. Это при аренде тебе что-то дали, ты платишь ежемесячно, потом отдаешь обратно. А при лизинге тебе это передают, за тобой сохраняется обязательство постепенно расплачиваться за переданные, скажем, активы, в данном случае — за переданный самолет. Мы будем постепенно расплачиваться, ничего в этом отношении не изменилось. Пожелание о возврате судов является просто незаконным», — сообщил он журналистам.

Ранее Управление гражданской авиации принадлежащих Великобритании Бермудских островов (BCAA) сообщило о приостановке действия сертификатов летной годности самолетов российских авиакомпаний, эксплуатируемых в соответствии с соглашением между двумя странами. Вслед за этим Авиационное управление Ирландии (IAA) также отозвало сертификаты летной годности у самолетов российских авиакомпаний. До недавнего времени наибольшая часть российских самолетов находилась в реестрах Бермуд или Ирландии. По оценкам Минтранса РФ, из более 1 350 самолетов около 740 судов было зарегистрировано в иностранных реестрах.

Единая дальневосточная авиакомпания создана в 2021 году по поручению президента России Владимира Путина на базе АО «Авиакомпания «Аврора» с интеграцией региональных перевозчиков «ЧукотАвиа», «Хабаровские авиалинии», «Авиакомпания Якутия», «Полярные авиалинии», «Камчатское авиапредприятие», принадлежащих субъектам округа.