Юрий Трутнев: «Патриотизм –это помощь нашей стране. И сегодня людей, помогающих победить нашей стране, много…»

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО, сопредседатель Российского Союза боевых искусств (7 дан киокусинкай) Юрий Трутнев встретился с руководителями филиалов и спортивных федераций, входящих в РСБИ, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Говорить о патриотизме просто лозунгами бессмысленно. Патриотизм –это помощь нашей стране. И сегодня людей, помогающих победить нашей стране, много. На Дальнем Востоке таких тысячи, если не десятки тысяч. Мы ведём отдельный учёт тех, кто помогает в зоне ответственности Восточного военного округа. Это практически все крупнейшие компании, которые работают на Дальнем Востоке. Сейчас мы собрались, чтобы сказать «спасибо» всем, кто помогает отряду «Союз» и Родине в ходе специальной военной операции. Уже 600 дней идёт СВО. Отряд «Союз» сформирован Российском Союзом боевых искусств из спортсменов, единоборцев. Отряд прошёл сложную пору становления. И сегодня он работает достойно. За неполный год в адрес отряда пришло более 100 тонн гуманитарного груза. Это строительные материалы, жизненно необходимые вещи и многое другое. Сегодня здесь присутствуют два десятка человек, которые сами постоянноприезжают в зону Специальной военной операции, привозят то, что необходимо бойцам отряда «Союз». У них постоянная живая связь с ребятами. Специальная военная операция продолжается. Наша помощь и поддержка для ребят, которые находятся в зоне боевого соприкосновения, очень важна», – сказал Юрий Трутнев.

Вице-премьер наградил благодарностями и памятными часами представителей боевых искусств за личный вклад в оказании гуманитарной помощи отряду «СОЮЗ» РСБИ, принимающему участие в специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики.

Спортсмены и неравнодушные люди в разных уголках нашей страны объединились для помощи и поддержки военнослужащих. Многие организаторы гуманитарной помощи лично сопровождали грузы до мест расположения отряда. Преодолевая сотни километров, они ехали из разных мест, в том числе из дальних к зоне проведения СВО регионов – Республик Бурятии и Татарстана, Пермского края и многих других.

«Хотелось бы передать лично Вам, Юрий Петрович, и всем, кто здесь присутствует, слова благодарности от бойцов нашего отряда за тот неоценимый вклад и поддержку, которую вы осуществляете не на словах, а на деле. Это особенно чувствуется на месте боевых действий», – отметил вице-президент федерации тайского бокса России, командир отряда «Союз» Александр Котенков.

Справка

Отряд «СОЮЗ» для участия в специальной военной операции был сформирован в декабре 2022 года по инициативе сопредседателей Российского Союза боевых искусств Сергея Киреенко и Юрия Трутнева. В состав отряда численностью 98 человек вошли представители боевых искусств, в том числе заслуженные мастера спорта и мастера спорта России международного класса.