    Юрий Трутнев поддержал сахалинский проект по ускоренной модернизации корсаковского морского порта

    Развитие объекта транспортной инфраструктуры позволит существенно улучшить показатели доставки грузов на Сахалин. Обсуждение этого вопроса состоялось на совещании, которое было посвящено решению логистических проблем Дальнего Востока.

    – Порт Корсаков является для нас стратегически важным. Через него проходит большая часть грузов. Причем в ближайшем будущем объемы увеличатся – в связи с растущими темпами строительства в регионе. Чтобы подготовиться к этому, нужно существенно улучшить пропускную способность порта.

    На первом этапе предлагается реконструировать сооружения Южного пирса, обустроить подходной канал, гидротехнические сооружения рыбного порта и рыбный терминал. Соответствующая проектно-сметная документация будет готова до конца года. Начало работ – в следующем году. Просим в конце 2022 – начале 2023 предусмотреть для этих целей федеральное финансирование до 3 миллиардов рублей, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

    – Я поддерживаю этот проект. С удовольствием будем помогать. Своих коллег прошу занимать такую же позицию, – подчеркнул заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

    Глава региона отметил, сейчас на линии Владивосток – Корсаков работают 4 судоходные компании, используются 7 морских судов. Отправки на остров ожидают 600 20-футовых контейнеров.

    В пределах нормативных значений также работает паромная переправа Ванино-Холмск. В этом году планируется запуск на линию двух новых автомобильно-железнодорожных паромов, построенных на Амурском судостроительном заводе.

    Суда способны выполнять рейсы в сложных погодных условиях и двигаться во льдах толщиной до одного метра. Паромы смогут перевозить 200 пассажиров, а также до 32 железнодорожных вагонов или 27 автосоставов, 9 легковых автомобилей. С началом их работы эксплуатации провозная способность возрастет в несколько раз.

    В ходе совещания Юрий Трутнев предложил создать специальную единую компанию, которая будет обеспечивать Северный завоз – по аналогии с единой дальневосточной авиакомпанией «Аврора», сделавшей авиаперелеты более доступными.

    – Мы хотим Северный завоз защитить с точки зрения того, чтобы продукты, медикаменты, необходимые грузы люди получали в любом случае, чтобы ни происходило на логистических коридорах, – рассказал полпред.

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