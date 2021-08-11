Юрий Трутнев: помощь пострадавшим людям должна быть оказана быстро

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл заседание Правительственной Комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке.

«На Дальнем Востоке продолжают распространятся стихийные бедствия: и наводнения, и пожары. Ситуация находится на особом контроле Председателя Правительства и Президента Российской Федерации. Наша с вами задача с учётом распространения паводков и пожаров в короткие сроки и в полном объёме помочь пострадавшим людям. Необходимо изменить действующие правила, чтобы ускорить восстановление инфраструктуры, быстрее помогать людям. Нужно минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций для граждан и объектов экономики», – открыл заседание Юрий Трутнев.

В результате наводнения пострадали территории четырех дальневосточных регионов – Амурской области, Забайкальского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области. В зону подтопления попали 145 населенных пунктов, 56 муниципальных образований, более 3 тыс. жилых домов, 8,9 тыс. приусадебных и дачных участков, 160 социальных объектов. Повреждено более 950 км автомобильных дорог, 102 моста, 7 участков железнодорожного полотна. Пострадавшими признано свыше 24 тыс. человек, более 1 тыс. жилых помещений признаны непригодными для проживания, 1871 помещение требует ремонта.

Более 80% пострадавших людей получили единовременную выплату из федерального бюджета в размере до 10 тыс. рублей. Гражданам, утратившим имущество первой необходимости, а также лишившимся жилья, будет выделена материальная компенсация в размере 50 тыс. рублей и 100 тыс. рублей соответственно.

Юрий Трутнев поручил МЧС России, Минприроды России, Рослесхозу актуализировать нормативы противопожарных полос рядом с населёнными пунктами в целях обеспечения защищённости жителей и объектов инфраструктуры от пожаров и добиться их неукоснительного соблюдения в регионах ДФО.Дальневосточные регионы проведут оценку достаточности существующих резервов спецсредств и горюче-смазочных материалов для тушения лесных пожаров. Росрезерву, МЧС России совместно с дальневосточными регионами поручено представить анализ имеющихся ресурсов для обеспечения пострадавшего от пожаров и паводков населения.

Минвостокразвития России поручено проработать вопрос о дополнительном выделении средств в рамках дальневосточной «Единой субсидии» для приобретения спецтехники для регионов, пострадавших от паводков и пожаров.

МЧС России, Минфину поручено совместно с дальневосточными регионами проработать предложения по совершенствованию порядка компенсации гражданам принесенного природными явлениями ущерба.

Минсельхозу России, Минэкономики России, Минфину России поручено обеспечить предоставление компенсации пострадавшим при ЧС сельхозтоваропроизводителям и пострадавшим гражданам.

«Нужно сделать все необходимое, чтобы люди своевременно и в полном объёме получили всю необходимую помощь. Чтобы вовремя были отремонтированы дороги, восстановлены мосты и другая инфраструктура. Каждое министерство и ведомство должно четко понимать свою ответственность, а люди должны знать, когда все восстановительные работы будут завершены», – почеркнул Юрий Трутнев.