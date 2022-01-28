Юрий Трутнев поручил провести анализ качества медицинских услуг на Сахалине

В ходе рабочей поездки в Сахалинскую область заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ознакомился с реализацией социальных проектов в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор области Валерий Лимаренко доложил о результатах внедрения «Социальной карты сахалинца». Карту оформили уже более 55 тыс. жителей области. Она представляет собой не только платежный инструмент, но и позволяет заменить отдельные документы и проездные билеты. Также карта даёт возможность получать кешбэк и скидки от партнеров проекта. Держатели «Социальной карты сахалинца» могут получить скидки в аптеках, магазинах, а также на посещение спортивных и культурных учреждений, услуги туроператоров.

Специально для жителей старше 65 лет запущен проект по проведению углублённых медосмотров. В разных районах области действует 15 центров. Пациенты могут пройти здесь диагностику сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, зрения. Всего представлено более 10 направлений.

Результаты обследования вносятся в медицинскую информационную систему «БАРС» и в электронную карту пациента. При необходимости врачи дают рекомендации по дальнейшему лечению. За 2021 год обследование прошли более 71 тысячи человек. На 2022 год запланировано осмотреть 90 тысяч.

«У нас действует чек-ап более года. Мы реализуем наш социальный проект – осмотр пациентов 65+ «Забота о старшем поколении». Данная программа зарекомендовала себя с положительной стороны, потому что пациенты этой возрастной группы получают комплексное углублённое обследование всего организма, проходят обследование у всех специалистов. Пациенты приходят по записи, которая организована дистанционно. Проект набрал силу, требует своего развития. Мы будем программу расширять», – рассказал главный врач консультативно-диагностического центра Южно-Сахалинска Олег Саяпин.

Работает центр дистанционного описания рентгеновских снимков. «К нам на описание поступают рентгеновские снимки со всей области. Центр активно развивается. Мы вышли за пределы области, занимаемся описанием снимков из других регионов Дальнего Востока: Амурской области, Хабаровского края», – пояснил Олег Саяпин.

В области идёт работа по повышению доступности медицинской помощи для населения в целом. Упор делается на применение современных информационных технологий, благодаря которым поставлены цели по оказанию неотложной помощи в день обращения, сокращению времени ожидания планового приема терапевтом и планового приема врачом «узкой» специализации. Среди направлений работы – централизация управления ресурсами организаций, в том числе кадровыми, стандартизация работы поликлиник и мониторинг занятости каждого специалиста, построения независимой системы обратной связи, когда каждый пациент имеет возможность в проактивном режиме оценить качество оказанной помощи, а также внедрение новых сервисов в медицине.

-На каждого человека затрачивают от 20 минут до 1,5 часов. А если это углубленная программа, то может быть до 3-4 часов. Зависит от показаний лечащего доктора. Все анализы формируются в единой цифровой системе БАРС. Результаты анализов, после того как приходит лабораторная диагностика, формируются и направляются лечащему врачу для того, чтобы скорректировать или назначить новую схему лечения пациента», – сообщил заместитель председателя правительства области Владимир Ющук.

Юрий Трутнев поручил региональному минздраву, ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр города Южно-Сахалинска» провести анализ качества оказываемых услуг в сравнении с регионами Центральной части страны. «Надо быть уверенными, что медицина на Дальнем Востоке находится на том же уровне, что и в центральной части Российской Федерации. Я из вашего выступления не понял, где мы находимся по конкуренции. Это важно», – подчеркнул он.