Юрий Трутнев поручил усилить взаимодействие с инвесторами на Сахалине и Курилах

В Южно-Сахалинске заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по вопросу реализации инвестиционных проектов на территории Сахалинской области, сообщает пресс-служба

аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

«Экономическое развитие является тем фундаментом, на котором, собственно, строится развитие любой территории. Создание комфортных условий для жизни людей, развитие строительства, медицины, образования невозможно без реализации инвестиционных проектов», – отметил Юрий Трутнев.

По его словам, Сахалинская область занимает третье место в округе по объёму привлекаемых инвестиций: 143 млрд рублей за 9 месяцев 2021 года. В регионе активно используются все преференциальные формы. Работают три территории опережающего развития. Реализуется режим свободного порта Владивосток. Объём инвестиций по соглашениям 78 млрд рублей. 24 проекта введено в эксплуатацию. Создано 3,7 тысяч рабочих мест.

Обсуждались вопросы поддержки строительства рыбоперерабатывающих предприятий, лесопереработки, проектов по развитию марикультуры, добыче и перевозке угля. «В течение двух недель в Москве проведём совещание по рыбной отрасли, соберём представителей регулирующих организаций, Росрыболовства, и все предложения инвесторов дополнительно обсудим», – заметил вице-премьер.

Компания «ПИК» реализует инвестиционный проект по созданию завода модульных домокомплектов в составе индустриально-строительного парка «Корсаковский». Реализовать проект планируется в 2022-2026 годах и создать более 2 тысяч рабочих мест. Первую очередь завода домокомплектов мощностью до 150 тысяч «квадратов» многоквартирного жилья планируют запустить уже в следующем году.

С вводом второй очереди расширятся возможности для возведения индивидуальных жилых домов. Индустриальные технологии в домостроении призваны увеличить объёмы жилищного строительства, сократить сроки строительства жилья и сдержать цены на квартиры в новостройках. Также в составе индустриально-строительного парка «Корсаковский» компанией «Евраз-Лес» планируется создание современного предприятия по деревообработке.

Были представлены четыре проекта по строительству гостиниц на Сахалине. Юрий Трутнев поручил областному правительству проработать синхронизацию планов по строительству гостиниц инвесторами с развитием необходимой туристической и обеспечивающей инфраструктуры.

Вице-премьер поручил Министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики проработать и представить предложения по дополнительными мерам поддержки бизнеса в Сахалинской области и на Дальнем Востоке во время действия ограничительных мер для недопущения распространения коронавируса. «Нужно оценить достаточность существующих мер поддержки бизнеса.

Минвостокразвития проработает вопрос и при необходимости представит дополнительный комплекс мер. Некоторые инструменты у нас есть уже и сейчас. Мы можем, например, в тех же отношениях с банками субсидировать процентную ставку. Этот инструмент у нас есть и используется он, кстати, честно скажу, недостаточно. Но если потребуются другие меры, значит, будем обсуждать на Правительстве», – сказал Юрий Трутнев.

По мнению вице-премьера, для инвестиционного климата принципиальное значение имеет эффективность работы всех административных органов: и муниципальных, и региональных, и федеральных. «Скорость и качество работ органов управления – одна из важнейших характеристик инвестиционного климата», – считает он.

«Изменился закон о государственном и муниципальном контроле, новый порядок формирования Сводного плана проверок, количество которых сократилось на четверть, позволил снизить давление на бизнес. Мы стараемся расширить компетенцию органов исполнительной власти.

При надзоре за деятельностью органов контроля прокуроры оценивают, чтобы органы контроля не мешали бизнесу развиваться, чтобы государство и муниципальные государственные заказчики выполняли свои обязательства перед бизнесом», – сообщил заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

По его словам, 57% от всех внеплановых проверок в Сахалинской области были отклонены прокурорами. Генпрокуратурой РФ формируется практика привлечения недобросовестных контролёров к административным видам ответственности за необоснованную проверку бизнеса. Прокурорам поручено жёстко реагировать на факты необоснованных проверок инвесторов, пресекать излишнее внимание к их деятельности, инициировать уголовное преследование должностных лиц, допускающих противоправные действия в отношении хозяйствующих субъектов.

«Мы понуждаем государственных и муниципальных заказчиков исполнять свои обязательства перед теми людьми, которые заходят на исполнение подрядов. По итогам прошедшего года по требованию прокуроров были погашены долги по государственным и муниципальным контрактам в округе в размере более 5 млрд рублей, из них 424 млн рублей – перед предпринимателями Сахалина», – уточнил замгенпрокурора.

Отдельное поручение Юрий Трутнев дал по привлечению инвестиций на Курильские острова. Такая задача поставлена перед Минвостокразвития России, КРДВ и региональными властями. «Введение нового преференциального режима даёт новые возможности для реализации инвестиционных проектов. Мы постараемся сделать так, чтобы режим был максимально благоприятным для бизнеса. А привлечение инвестиций на Курилы должно находиться в зоне максимального приоритета», – подчеркнул вице-премьер.