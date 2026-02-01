Юрий Трутнев посетил рыбоперерабатывающий завод в селе Озерском на Сахалине  и порт Корсакова

Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочего визита в Сахалинскую область посетил современный рыбоперерабатывающий комплекс в селе Озерском Корсаковского района. Новый комплекс построен крупнейшей рыбохозяйственной компанией Дальнего Востока «Гидрострой».

— Мы не первый раз на объектах компании “Гидрострой”. И могу сказать, что руководство компании — это команда, которая очень многое делает для развития Дальнего Востока, — сказал Юрий Трутнев. — Руководитель компании нам сейчас сказал, что построено уже пять крупных рыбоперерабатывающих комплексов. Компания развивается, а значит, развивается и тот сегмент, которым она занимается. Создаются новые рабочие места, строятся предприятия. Мы сейчас отдельно обсуждали вопросы, связанные с воспроизводством рыбы. Уменьшается количество лососевых. Зато произошёл скачок в популяции сельди. Эти истории должны учитываться в механизмах поддержки, которую правительство предлагает предприятиям.

Завод в Озерском начал работу в октябре 2025 года. Новый комплекс разместился на площади 10 тысяч квадратных метров и стал частью действующего предприятия «Рыболовецкий колхоз им. Кирова». Объект был построен за год по федеральной программе инвестиционных квот. Общий объем инвестиций составил 3,7 млрд рублей.

— Сахалинская область уверенно лидирует на Дальнем Востоке по ключевым показателям рыбной отрасли — объемам вылова, производству готовой продукции — и имеет мощный береговой перерабатывающий комплекс, — отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. — Наш добывающий флот является крупнейшим в акватории Тихого океана. Развитие отрасли набирает обороты: за последние пять лет совместно с бизнесом мы построили семь новых высокотехнологичных предприятий, создали более тысячи рабочих мест.

На заводе работают 250 человек — преимущественно жители региона и выпускники местных вузов и техникумов. В сутки предприятие перерабатывает до 700 тонн сырья. Морозильное оборудование позволяет единовременно хранить до 3000 тонн. Предприятие выпускает широкий ассортимент мороженой продукции, в том числе глубокой степени переработки из минтая, трески, а также тихоокеанской сельди. Из отходов производства выпускают до 30 тонн рыбной муки в сутки. Запланировано производство рыбьего жира. Современная технология упаковки позволяет увеличить срок хранения готовой продукции до двух лет.

Вместе с запуском комплекса была проведена реконструкция гидротехнических сооружений в акватории рыболовецкого завода.

Юрий Трутнев также ознакомился с проектом создания логистического технопарка на базе Корсаковского морского порта.

Проект «Логистический технопарк» предполагает реконструкцию существующих и строительство новых объектов в Корсаковском морском порту, а также техническое переоборудование. Модернизация позволит обеспечить заход грузовых судов с большей осадкой в Рыбный порт и Южный погрузочный район, что позволит увеличить грузооборот до 4,4 млн тонн в год.

Масштабные работы по модернизации стартовали в 2024 году.

Для проведения работ по дноуглублению «Росморпорт» приобрел земснаряд. Судно позволит проводить сложные гидротехнические работы, в том числе по очистке дна от ила и песка. Кроме того, планируется закупка двух грунтовозных шаланд — специализированных судов, предназначенных для транспортировки и сброса грунта, извлеченного при дноуглубительных работах. Следующим этапом планируются работы по реконструкции автодорожного моста, соединяющего причалы Южного погрузочного района с берегом.