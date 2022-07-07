Юрий Трутнев потребовал ускорить развитие ТОРа «Горный Воздух», нефтегазовых проектов и модернизацию порта в Корсакове

Экономическое развитие Сахалина идет уверенно, движение вперед очевидно, но по некоторым направлениям его можно ускорить – такую оценку дал полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, очередной раз побывав на острове с рабочей поездкой.

К недочетам он отнес ТОР «Горный воздух» – по его мнению, горнолыжному комплексу можно нарастить темп и уже возвращать вложенные инвестиции.

Еще один резерв роста – углеводороды. Непростая ситуация в мире подвигает к тому, чтобы заняться их добычей не только в рамках «Сахалина-1» и «Сахалина-2», но и на других месторождениях.

– О них надо не забывать и приглашать к совместному использованию компании из дружественных стран. Это особенно значимо, когда из действующих проектов начинают выходить иностранные партнеры, – пояснил полпред. – Нужно заняться разработкой оборудования, необходимого для добычи нефти и газа, тем более что цены на них сейчас высокие. Обо всем об этом у нас был обстоятельный разговор на совещаниях.

Кроме того, там шла речь о постройке паромов. С их сдачей затянули, но строители заверили, что первое судно встанет в строй нынешней осенью, второе – в следующем году. Оба должны стать еще одним подспорьем для нашей экономики. Аналогичную роль сыграет модернизация Корсаковского морпорта, который, по мнению Юрия Трутнева, является одним из опорных портов Севморпути.

– В ближайшие 2-3 года мы планируем создать 15 тысяч рабочих мест – подчеркнул губернатор области Валерий Лимаренко, – это благодаря реализации проектов нефтегазового индустриального и агропромышленного парков, модернизации гавани в Корсакове, и развитию производства строительных материалов. Они будут востребованы поскольку увеличиваются темпы ввода жилья и объектов соцкультбыта. Так же мы ожидаем отдачу от туристической отрасли.

Кстати, по словам министра по развитию Дальнего Востока Алексея Чекункова, большие перспективы открывает установленный недавно для Курил преференциальный режим. По его словам, он самый льготный и самый беспрецедентный по масштабу льгот, которые получает бизнес.

– В части развития Курил отмечу что здесь у инвесторов более всего популярны туризм и возобновляемые источники энергии, – пояснил он. – В инвестиционном портфеле уже десятки проектов, среди самых проработанных отмечу предложения по туркомплексам на острове Онекотане, Итуруп-Ризот. Мы со своей стороны обеспечим им всю необходимую поддержку в части инфраструктуры, льготных кредитов по линии наших институтов развития и пр.

Обо всех этих направлениях пойдет речь на завтрашнем совещании.

Евгений АВЕРИН.