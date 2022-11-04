Юрий Трутнев поздравил дальневосточников с Днём народного единства

Уважаемые дальневосточники!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Граждане нашей страны всегда умели сплотиться перед лицом общего врага, взявшись за дело вместе, преодолевали любые препятствия, выигрывали войны, добивались величия и процветания России.
Сегодня мы в очередной раз подтверждаем эту истину – вместе даем отпор фашизму, восстанавливаем разрушенные города.
Хочу поблагодарить каждого, кто в том или ином виде принимает участие в этой работе. Вы вносите вклад в общее дело, становитесь частью истории нашей страны – России, истории нашей общей будущей Победы.
Желаю счастья, здоровья, благополучия и мирного неба над головой! Уверен, вместе, мы со всем справимся!
Ю. Трутнев.