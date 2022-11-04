Юрий Трутнев поздравил дальневосточников с Днём народного единства

Уважаемые дальневосточники!

Поздравляю вас с Днем народного единства!

Граждане нашей страны всегда умели сплотиться перед лицом общего врага, взявшись за дело вместе, преодолевали любые препятствия, выигрывали войны, добивались величия и процветания России.

Сегодня мы в очередной раз подтверждаем эту истину – вместе даем отпор фашизму, восстанавливаем разрушенные города.

Хочу поблагодарить каждого, кто в том или ином виде принимает участие в этой работе. Вы вносите вклад в общее дело, становитесь частью истории нашей страны – России, истории нашей общей будущей Победы.

Желаю счастья, здоровья, благополучия и мирного неба над головой! Уверен, вместе, мы со всем справимся!

Ю. Трутнев.