Юрий Трутнев поздравил моряков с Днем Военно-морского флота России

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поздравил военнослужащих с Днем Военно-морского флота России.

«Россия – страна с самыми протяженными морскими границами в мире. Значительная часть этих границ приходится на Арктику и Дальний Восток. Личный состав Тихоокеанского и Северного флота с честью несёт службу на атомных подлодках и военных кораблях, в рядах в морской авиации, пехоты, береговой охраны, достойно продолжает традиции своих предшественников, является гарантом целостности и безопасности нашей страны.

Поздравляю военнослужащих Дальнего Востока и Арктики с Днем Военно-морского флота! Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо Родины!».