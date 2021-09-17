Юрий Трутнев принял участие в выборах депутатов Госдумы

Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев находится в

рабочей поездке в Забайкальский край, здесь он и воспользовался возможностью проголосовать по месту своего нахождения.

«Я должен голосовать на Дальнем Востоке, потому что это моя ответственность, моя работа, я здесь бываю часто и во всех регионах. Для меня подготовка к выборам – собственно и есть процесс развития Дальнего Востока. Мы помогаем строить новые школы, больницы, детские сады, дороги, реализуются тысячи новых инвестиционных проектов. Это и есть подготовка к выборам, на мой взгляд», – отметил он.

Любой избиратель может подать заявление в УИК, ТИК, МФЦ или сайт Госуслуги.ру о желании голосовать по месту своего нахождения, и такая возможность ему предоставляется. В этом случае его исключают из списка избирателей по месту жительства и включают в список по месту временного пребывания.

Сегодня, 17 сентября началось голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ VIII созыва. Парламентские выборы под слоганом «Выбираем вместе» пройдут в течение трёх дней вместе с избранием региональных и местных органов власти субъектов РФ.

Депутатский корпус избирается сроком на пять лет в составе 450 депутатов по смешанной пропорционально-мажоритарной системе. Выборы половины депутатского корпуса проходят по 225 одномандатным избирательным округам, на которые разделена территория страны с учетом границ субъектов Федерации (один депутат от одного округа).

Другая половина избирается по единому федеральному округу, включающему всю территорию России, пропорционально числу голосов избирателей, поданных за списки кандидатов от партий.