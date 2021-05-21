Юрий Трутнев провёл встречу с инвесторами Сахалинской области

Проекты по развитию рыбопереработки и марикультуры, в области сельского хозяйства, туризма, созданию транспортной и логистической инфраструктуры, презентовали в Южно-Сахалинске Заместителю Председателя Правительства РФ – полномочному представителю Президента РФ в ДФО Юрию Трутневу.

«Одна из задач развития экономики связана с привлечением инвестиций. Инвесторам нужны подходящие условия для развития бизнеса и запуска новых проектов. Задача власти – быть открытой к диалогу, оказывать содействие в строительстве новых предприятий, создании рабочих мест. Потому что новые проекты – это новые налоги, возможности для того, чтобы полученные средства пошли на ремонт дорог, строительство школ и больниц, на улучшение жизни людей», – отметил Юрий Трутнев.

По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, все эти проекты затрагивают наиболее важные отрасли экономики и будут способствовать решению вопросов, которые напрямую влияют на качество жизни сахалинцев. «Правительство Сахалинской области продолжит оказывать необходимую поддержку в их реализации, а также работу по улучшению инвестиционного климата на островах», – сказал он.

Были представлены проекты по развитию рыбопереработки и марикультуры. АО «Гидрострой» планирует построить в Корсаковском порту рыбный логистический терминал с годовым оборотом до одного млн тонн рыбопродукции. Инвесторы обратили внимание вице-премьера на недостаточную глубину у причалов.

Марикультурный хаб может появиться в лагуне Буссе. В него войдут мини-отель, аквакультурная ферма с рестораном свежих морских деликатесов, глэмпинга, игровой площадки, террасы на набережной. Идёт разработка бизнес-плана, «дорожной карты» реализации проекта.

Компания ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» презентовала проект по строительству завода по производству рыбной муки и рыбьего жира на о. Кунашир. Идёт разработка концепции проекта, ведутся геологические и геодезические изыскания.

Обсуждались развитие пассажирского терминала аэропорта Южно-Сахалинска и создание сопутствующей инфраструктуры. Завершить строительство двухэтажного терминала внутренних авиалиний планируется до конца 2022 года. Подрядчику предстоит завершить монтаж корпуса здания, выполнить внутреннюю отделку помещений аэровокзала, установить оборудование, обустроить пропускные пункты и объекты, необходимые для разделения потоков внутренних и международных рейсов.

В Углегорском районе может появиться «Зеленый угольный кластер». Здесь «Восточная горнорудная компания» планирует создать ветропарк мощностью 67,2 МВт. Уже начата подготовка технической документации. Среди других проектов компании – сооружение 23-километрового угольного конвейера. Также, ВГК совместно с БЕЛАЗом разрабатывают пилотный проект по созданию карьерного самосвала на электротяге, который использует внешний источник энергии от троллейных линий.

На восточном берегу Сахалина в заливе Терпения будет построен многофункциональный глубоководный морской порт. Инвестор приступил к разработке проектной документации.

На территории Тымовского района компания «MCE Investment International» намерена построить лесоперерабатывающее предприятие. Для этого разрабатывается предпроектная документация. Компания 2SI Corporation» планирует построить цементный завод в Смирныховском районе. Предприятие сможет выпускать 700 тысяч тонн цемента в год. Проект находится на стадии разработки предпроектной документации.

Представили проект компании «Морспецсервис», резидента свободного порта Владивосток, по формированию флота коммерческих автономных судов для развития туристических маршрутов, в том числе с возможностью работы с необорудованным берегом. Инвестором подготовлены и согласованы с классификационным обществом проекты многоцелевых скоростных катамаранов. В производстве находится 21-метровый катамаран. Завершено проектирование и получение сертификации 33-метрового катамарана.

Компания «Архипелаг Онекотан» приступила к формированию одноименного туристического кластера. Инвестор намеревается построить отель в Северо-Курильске и бухте Шелехова, сеть глэмпингов и легких баз на Курильских островах, сеть оборудованных пешеходных маршрутов, рыбоводный комплекс на реке Шимоюр. Строительно-монтажные работы по объектам начнутся этим летом.

По итогам встречи вице-премьер дал поручение Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, правительству Сахалинской области представить предложения по содействию в реализации представленных проектов.