Юрий Трутнев: Северный морской путь – самый экономически эффективный инвестиционный мегапроект в РФ

Такое заявление сделал заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по итогам стратегической сессии по развитию Северного морского пути, прошедшей под руководством Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

— В горизонте до 2035 года план развития Северного морского пути при затратах федерального бюджета в 600 млрд рублей принесёт налоговые поступления в бюджеты всех уровней в 21 трлн рублей. Можно смело сказать, что это самый экономически эффективный инвестиционный мегапроект в Российской Федерации», – отметил Юрий Трутнев.

Одним из основных преимуществ Северного морского пути является более быстрый провоз грузов. При расчёте от Мурманска до Шанхая он почти в два раза короче пути через Суэцкий канал, а проход по нему занимает на треть меньше времени.

Вместе с тем есть и недостатки. Прежде всего, это необходимость ледокольного сопровождения в большую часть времени года и увеличение стоимости транзита из-за ледокольного ледокольного обеспечения. «Однако в сегодняшней ситуации Северный морской путь безальтернативен для реализации крупнейших российских арктических проектов», – подчеркнул Юрий Трутнев.

План развития Северного морского пути до 2035 года, утверждённый Правительством РФ в соответствии с поручением главы государства, включает в себя 152 мероприятия, собранные в пять разделов: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность судоходства по Севморпути, а также управление и развитие судоходства по Севморпути.

— Выполнение плана носит стратегический характер, создавая новый глобальный транспортный коридор, полностью находящийся в юрисдикции Российской Федерации. Сегодня в условиях перегруженности Восточного полигона железных дорог, санкций, которые проводят недружественные страны, значение Северного морского пути становится еще выше», – заметил Юрий Трутнев.

Общий объём финансирования мероприятий плана составит 1,8 трлн рублей. Из них инвестиции федерального бюджета – 0,6 трлн рублей.

— План реализуется. В качестве конкретных результатов по итогам 2022 года отмечу ввод в эксплуатацию ледокола «Урал», а также объектов федеральной собственности терминала «Утренний» в порту Сабетта», – сказал вице-премьер.