Понедельник, 27 мая, 2024
ДомойНОВОСТИ
НОВОСТИ

Юрий Трутнев вручил госнаграду добровольцу отряда «Тигр»

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга орденом Мужества награждён Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Денис Андреев. Государственную награду вручил Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В прошлом году Денис Андреев добровольцем ушёл в зону проведения специальной военной операции. Начал службу стрелком, позже возглавил разведывательную группу приморского добровольческого отряда «Тигр» («Барс-22»).

Напомним, группа работников аппарата полпреда ДФО, Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) летом прошлого года приняла решение уйти добровольцами в зону Специальной военной операции и, выполнив свой долг, они вернулись домой. Отметим, что сегодня инициатива сохраняется. Ряд госслужащих Дальнего Востока обратились к полпреду с просьбой поддержать их решение отправиться защищать интересы Родины с оружием в руках.

«Мы не можем призывать людей защищать Родину, а сами стоять в стороне. Надо принимать в этом участие. Я с таким предложением обратился к коллегам. В зоне СВО должен побывать каждый мужчина нашей страны», – сказал Юрий Трутнев.

По поручению полпреда ДФО Юрия Трутнева на передовую командирам и военнослужащим Российской армии регулярно передаются вооружение, обмундирование, транспортные средства, среди которых продукция дальневосточных предприятий, производимая на ТОР «Патриотическая».

Предыдущая статья
Валерий Лимаренко поздравил с Днем российского предпринимательства
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ