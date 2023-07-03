Юрий Трутнев: жильё в новостройках в Южно-Сахалинске должно быть комфортным и доступным

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев находится в рабочей поездке на Сахалине. В Южно-Сахалинске он ознакомился с ходом строительства жилого комплекса «Уюн парк».

В северной части островной столицы реализуют проект жилого квартала с площадями под магазины и кафе на первых этажах, местами для прогулок, отдыха и спорта. Всего будет построено около 300 тысяч квадратных метров жилья. Новоселье отметят 15 тысяч сахалинцев.

– Важно, каким будет этот микрорайон для жителей Южно-Сахалинска: понравится ли он им, комфортно ли будет здесь жить, – отметил Юрий Трутнев.

Новый жилой квартал планируется обеспечить всей необходимой социальной инфраструктурой. Запроектирована школа на 1,8 тысячи мест, три детских сада по 290 мест, пять паркингов. Сейчас на строительной площадке полностью возведены три семнадцатиэтажных дома, в них проходят внутренние работы: монтируются перекрытия, выполняется отделка помещений. Рабочие возводят следующие очереди жилых корпусов – это ещё восемь домов по 17 этажей. В этом году планируется завершить основные работы в 6 корпусах, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– В 2021 году ПИК предложил сахалинцам принципиально новое качество жизни: современные стандарты строительства, комплексное благоустройство и квартиры с отделкой. Сегодня мы работаем согласно установленному графику и делаем всё, чтобы горожане как можно быстрее могли получить ключи от квартир. Масштабный жилой квартал «Уюн парк» – еще один шаг для создания комфортной городской среды в регионе, который мы делаем при поддержке федерального и регионального правительств, – рассказал Владимир Калина, руководитель Дирекции регионального девелопмента ПИК.

Инженерные сети к жилому кварталу возводятся с использованием инфраструктурных облигаций через механизм концессии ДОМ.РФ. С помощью этого инструмента строятся объекты электро- и теплоснабжения, автомобильные дороги. А создание сетей водоснабжения и водоотведения осуществляется по концессии «Росводоканала».

На прошедшем экономическом форуме в Санкт-Петербурге было подписано соглашение между правительством Сахалинской области и ДОМ.РФ об арендном жилье. 1346 квартир в жилом квартале «Уюн парк» будут сдаваться по программе «Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе». Дом.РФ профинансирует строительство шести корпусов 17-этажных домов на 51,1 тысячи кв.м. Заселение начнётся не позднее третьего квартала 2025 года. Аренда квартир будет субсидироваться из федерального и регионального бюджетов, что позволит в несколько раз снизить ежемесячные платежи.

– Один из факторов развития любой территории – строительство современного жилья. Сейчас в Сахалинской области удалось «разогнать» рынок жилищного строительства и выйти на стабильный показатель в 500 тысяч квадратных метров в год. Эту амбициозную планку удается удерживать, используя как весь потенциал местных застройщиков, так и привлекая крупных федеральных игроков рынка. Важно, что мы учли опыт других регионов, поэтому вся массовая жилищная застройка изначально предполагает создание необходимой социальной инфраструктуры. Без этого комфортная жизнь в новых районах была бы невозможной. Часть площадей, которые сдадут в новом микрорайоне, будет использована для выделения в качестве арендного жилья. С его помощью удастся, в том числе, закрепить и привлечь в регион востребованных специалистов, – прокомментировал губернатор области Валерий Лимаренко.

Вице-премьер поручил Минвостокразвития России совместно с руководством Сахалинской области разработать предложения по поддержке строительной отрасли в регионе.

– Жильё должно быть доступным. Строить на острове всегда дороже. Именно поэтому мы большое внимание уделили данной теме и проводили несколько совещаний по вопросу того, как построить дешевле. Через месяц коллеги должны представить свои предложения. На Дальнем Востоке для успешной реализации инвестпроектов есть ряд инструментов, включая налоговые преференции. Мы готовы их предоставить компаниям, которые будут не только строить дома, но и создавать предприятия по производству стройматериалов. Мы хотим, чтобы жильё на Сахалине было не только красивым и удобным, но и более дешёвым, – заявил Юрий Трутнев.

Жилой комплекс «Уюн парк» входит в мастер-план Южно-Сахалинской агломерации, проект развития которой в начале этого года был представлен Президенту России Владимиру Путину. В основе агломерации два населенных пункта – областной центр Южно-Сахалинск и город-порт Корсаков. До 2030 года на территории агломерации будут построены районы с современным архитектурным обликом. Общая площадь – более двух миллионов квадратных метров жилья.