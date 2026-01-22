Юстина Шмарловская из Корсакова завоевала бронзовую медаль всероссийских соревнований по борьбе

Город Брянск был избран местом проведения Всероссийского турнира спортивного общества «Локомотив» по вольной борьбе среди юношей и девушек до 16 лет. Состязания посвятили памяти кавалера ордена Мужества Дмитрия Седнева, погибшего на СВО.

Турнир получился очень представительным. В некоторых весовых категориях были заявлены свыше 20 борцов. Каждый из них мечтал не только о медали, но и о путевке на первенство России.

Островной регион представляли воспитанники спортшколы «Триумф» из Корсакова Юстина и Дамир Шмарловские (тренер Хамзат Хамидов).

Юстина Шмарловская выступала в весе до 46 кг и завоевала бронзовую награду, сообщила пресс-служба минспорта Сахалинской области.

— Дамир боролся в весе до 46 кг. В упорной борьбе в финале за третье место уступил с минимальным преимуществом и занял пятое место, — подвел итог тренер борцов Хамзат Хамидов.