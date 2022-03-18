Южно-сахалинцы отметили очередную годовщину возвращения Крыма в Россию и выразили поддержку Донбассу

В пятницу жители областного центра собрались в городском парке чтобы отметить восьмую уже по счету годовщину возвращения Крымского полуострова в состав Российской Федерации.

На площадке задолго до начала звучала музыка, военные развернули свои полевые кухни. Одним словом, создалась атмосфера подлинно народного праздника.

Начался он под звуки гимна РФ. Как и полагается, открыли мероприятие представители областной власти. Во всех приветствиях звучала мысль о том, что нынешняя дата особо заметна на фоне происходящего сейчас на Донбассе и по всей Украине.

–За эти восемь лет я дважды бывал в Крыму, видел как налаживается на полуострове нормальная жизнь, и самое главное – я видел, что там воцарились мир и справедливость, – сказал председатель облдумы Андрей Хапочкин. – Такой же мир и справедливость придут на Донбасс и на всю Украину. Мы с украинцами один народ и своих не бросаем.

По словам главы островной епархии архиепископа Никанора крымчане, возвратившись в 2014 году в Россию, показали всем пример духовного единения, по которому каждый видит, что Россия возрождается, и прежде всего духовно.

– Сегодняшние события показывает, что другой земли, как и другой истории, у нас не будет. Поэтому наша задача – сохранить это все и преумножить, чтобы потом передать нашим детям, – отметил архиепископ.

Эти и другие речи перемежались с выступлениями народных коллективов. Патриотические песни очень удачно сочетались со звучавшими словами о любви к Родине. Артистам с удовольствием подпевали и от души аплодировали. Аплодисменты сорвал и руководитель регионального отделения общественного движения «Бессмертный полк», отставной военный Андрей Фугенфиров, когда говорил о том, что если бы восемь лет назад Крым не стал бы российским, там повторился бы весь тот ужас, который происходит на Донбассе.

– Сейчас там, в многострадальном Донбассе, решается судьба всего мира – будет ли он свободным от нацизма или нет, – подчеркнул бывший офицер. – Наша задача – поддержать российскую армию, которая на Донбассе сейчас проводит специальную военную операцию. Победа будет за нами!

На площадку городского парка пришли люди самых разных возрастов. Было много молодежи. Студентка южно-сахалинского техникума сервиса Ирина Марченко поведала, что шла на мероприятие с ощущением гордости за нашу страну: ведь Россия смогла вернуть Крым в родную гавань.

Представительница старшего поколения, южно-сахалинка Елена вместе со своим напарником Евгением устроили на площадке небольшой мастер-класс по танцам. Женщина призналась, что ее особо вдохновила песня «Севастопольский вальс»: годовщину присоединения Крыма она вызывала особую радость.

Под занавес мероприятия пошел снег, но это никого не испугало. Наоборот – только добавило азарта собравшимся и артистам. Очередная годовщина крымской весны показала, насколько крепкие узы связывают народы, имеющие единую духовную основу.

Владимир ПАВЛОВ.

Кстати

Крым, входивший в состав Украины, официально вошел в состав Российской Федерации в 2014 году. Это зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым. Республика Крым и город Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и стали ее новыми субъектами. Выход Крыма из состава Украины и последующее его присоединение к России – это одно из последствий политического кризиса в этой стране конца 2013 – начала 2014 годов.