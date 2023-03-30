Южно-сахалинец понесет ответственность за изготовление оружия

Следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 48-летнего областного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223 УК России (незаконное изготовление оружия).

В январе у него дома изъят целый арсенал — два боевых пистолета модели «П-М18ТС СХ» самодельного изготовления, 1 глушитель, патроны разного калибра, 724,9 грамма взрывчатого вещества.

Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба УФСБ России по Сахалинской области.

Фото- и видеоматериалы: УФСБ России по Сахалинской области.