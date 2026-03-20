Южно-Сахалинск готовится к весенним паводкам

Фото ИИ.

Расчистку водоотводных канав, водопропускных труб и вывоз снега организовали в планировочных районах областного центра. Для того, чтобы обеспечить возможность талым водам беспрепятственно уходить через канавы в ручьи и реки.

Фото: администрация г. Южно-Сахалинска.

Первым в очереди из населенных пунктов оказался район Владимировка, где частные дома горожан находятся в низине. Для максимального снижения риска подтопления жилых домов и хозпостроек специалисты ведут работу одновременно на нескольких улицах.

– Отрабатываем улицу Кирпичную, самый дальний водовыпуск, чтобы освободить канаву для приёма талой воды, а также очищаем кюветы, дренажные системы. Параллельно работаем на улице Рязанской. Также работы проводятся на улицах Сибирской и Деповской. В Дальнем на участках, где расположены дома многодетных семей, тоже идёт вскрытие канав и оголовков труб, – прокомментировал начальник управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства города Сергей Федорук.

Запланированы работы и в планировочных районах: Хомутово, Березняки, Новая Деревня, Ново-Александровск, Ключи, Луговое. Их завершат до начала апреля.

При возникновении угрозы подтопления необходимо звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112.

