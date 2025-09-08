Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем

Торжества по случаю 143-летия Южно-Сахалинска пройдут 13 сентября. Жителей и гостей города ждёт насыщенная праздничная программа для всей семьи, объединённая девизом «По-семейному».

Как рассказала директор департамента культуры и туризма Ирина Герасимова, такая тема для одного из самых любимых праздников южносахалинцев выбрана не случайно.

– Уже третий год мы отмечаем День города в рамках фестиваля фестивалей. Если два предыдущих он носил название «Искусство сентября», то в этом году наш фестиваль называется «По-семейному». Это решение созрело благодаря нескольким важным факторам: прошедшему Году семьи, объявленному в области Году счастливого материнства и самой традиции, когда на день рождения «дети» возвращаются домой, чтобы поздравить родной город. На этом и будет выстроена концепция праздника, – подчеркнула Ирина Герасимова.

Старт торжествам будет дан уже 12 сентября, накануне главного праздника. В этот день в стеклянном павильоне в парке в 11.00 состоится церемония вручения премий администрации Южно-Сахалинска и свидетельств о занесении на городскую Доску почёта. С 12.00 до 19.00 в большом шатре за мостом влюблённых горожане смогут увидеть захватывающие трюки танцоров брейк-данса.

В 19.00 на набережной реки Рогатки начнётся концерт саксофониста Ивана Радькова и его инструментальной группы «Radkov Ivan Project». Иван — выпускник Сахалинского колледжа искусств и московского института «Академия им. Маймонида», эстрадно-джазовое отделение. Сегодня молодой человек – известная фигура в мире музыки. Он приедет домой, чтобы поздравить родной город с днём рождения.

Основные события развернутся в субботу, 13 сентября, в парке культуры и отдыха и на набережной реки Рогатки. В течение всего дня на этих площадках гостей праздника ждут выставочные мероприятия и отчётные выступления творческих коллективов, традиционный фестиваль «Царь-Букет», где все желающие могут составить собственные мини-композиции из цветов, работа «Города мастеров», где каждый сможет научиться мастерить скворечники. Кроме этого, будет работать множество других развлекательных, игровых, спортивных, танцевальных, художественных, гастрономических площадок.

Так, одним из ярких событий станет концерт на стадионе «Космос» в парке. Здесь с 11.30 начнётся плац-дефиле детского духового оркестра «БраVо», который покажет программу, недавно успешно представленную на фестивале «Спасская башня» на Красной площади в Москве. Здесь же пройдёт традиционный праздничный флешмоб. Концертную программу продолжат талантливые воспитанники детских школ искусств и музыкальных школ Южно-Сахалинска – «Любимому городу посвящается…».

Вечерняя программа будет посвящена музыке и станет настоящим фестивалем концертов. На набережной реки Рогатки в 18.00 выступит Южно-Сахалинский симфонический оркестр под управлением Тиграна Ахназаряна, в 19.00 эстафету примет рок-группа «Перекрёсток».

Также вечером, в 18.00 на стадионе «Космос» стартует выступление студентов и выпускников Академии Ларисы Долиной «На волне 143.ФМ», посвящённое танцевальной музыке 1980 – 1990-х годов.

В 20.00 на озере Верхнем начнётся главный вечерний концерт с участием известных музыкальных коллективов, творческий путь участников которых начался на Сахалине. Горожан ждёт выступление санкт-петербургского инструментального ансамбля «Квинтет Четырёх» (балалайка – Владимир Ковпаев, Южно-Сахалинск), московского дуэта «Видео­игры» (вокал – Ульяна Карлова, Южно-Сахалинск), а также Ивана Радькова (саксофон) и Паши Зорина (DJ). Концертная программа будет проходить в сопровождении масштабного светового шоу, подготовленного при поддержке городского бизнес-сообщества.

В ТЕМУ

В День города традиционно состоится фестиваль «Остров-Рыба». В 10.00 на площади перед историческим парком «Россия – моя история» начнётся концертная программа.

В 11.00 – торжественное открытие фестиваля. Затем до 14 часов продолжение концерта, а также угощения, ярмарка.

Более подробная афиша празднования Дня города с указанием всех тематических площадок и временем проведения мероприятий будет проанонсирована дополнительно на сайте администрации Южно-Сахалинска и в социальных сетях города.