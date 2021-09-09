Южно-Сахалинск готовится отпраздновать 139-летие. Жителей и гостей города ждет насыщенная культурно-развлекательная программа

11 сентября Южно-Сахалинск отметит свое 139-летие. Основной площадкой празднования традиционно станет городской парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина.

Как отметила директор департамента культуры и туризма Южно-Сахалинска Ирина Герасимова, в связи с эпидемиологической обстановкой формат мероприятий несколько скорректирован. Тем не менее гостей ждет интересная и разнообразная культурно-развлекательная программа. Так, только на территории городского парка будет организовано более 20 тематических площадок.

Одним из важнейших событий дневной программы станет торжественное вручение премий администрации Южно-Сахалинска, а также удостоверений о занесении на Доску почета. Церемония в прямом эфире будет транслироваться на всех экранах парка и города. Ее начало запланировано на 11.00, мероприятие пройдет в шатре в районе озера Верхнего.

С 10.00 до 16.00 на стадионе «Космос» развернется фестиваль спорта со зрелищными состязаниями, с открытыми тренировками и показательными выступлениями воспитанников спортивных школ города.

С 11.00 до 13.00 гостей ждут на танцевальной площадке — детская школа искусств «Этнос» подарит яркий концерт, затем на этой же сцене праздничную программу, посвященную Дню города, представят общеобразовательные школы областного центра.

С 10.00 до 16.00 в стеклянном павильоне пройдет мастер-класс по икебане, который проведет флорист, член международной ассоциации преподавателей икебаны школы Согецу Александра Кудряшова. Параллельно на поляне за павильоном состоится выступление уличных музыкантов.

На территории возле фонтана с 11.00 до 16.00 все желающие смогут увидеть захватывающий танцевальный баттл. Другое интересное мероприятие с участием юных горожан запланировано на поляне за лодочной станцией — учащиеся школ будут соревноваться в управлении беспилотниками. «Дрон-фест» здесь пройдет с 11.00 до 16.00.

В течение всего дня на сцене-понтоне, расположенной на озере Верхнем, будут выступать музыкальные коллективы города, Южно-Сахалинский камерный оркестр под управлением главного дирижера Тиграна Ахназаряна. На площадке возле картодрома с 10.00 до 14.00 состоится концерт с участием ансамбля современной народной песни «Русский терем», дипломанта международного и лауреата всероссийских вокальных конкурсов Светланы Маслиной-Козловой.

Также южносахалинцев ждут семейные мастер-классы, творческие мастерские, выставка декоративно-прикладного искусства и другие мероприятия.

Ярким музыкальным сюрпризом для южносахалинцев в день рождения города станет выступление известного российского исполнителя Александра Панайотова. Оно состоится в вечернее время на концертной площадке стадиона «Космос».

По традиции заключительным аккордом празднования Дня города станет фейерверк. В этом году альтернативой большому салюту станут несколько фейерверков, которые жители и гости областного центра в 21.00 смогут увидеть в разных точках города – на средней площадке «Горного воздуха», в планировочных районах Новоалександровск и Дальнее, на озере Верхнем в городском парке, в одном из спальных районов города (перекресток улиц Горького и Пуркаева).

– Также в течение дня будут действовать праздничные площадки на территории краеведческого музея, сквера Пограничников, в планировочных районах Березняки, Старорусское, Синегорск, Новоалександ­ровск, Дальнее, – добавила Ирина Герасимова. – Программа построена так, что жители и гости города всех возрастов смогут найти себе занятие по душе, получить много положительных впечатлений.

Еще один подарок к Дню города подготовило агентство по развитию города Южно-Сахалинска. Результатом труда творческого тандема начальника проектного отдела Марии Агиенко и видеографа Виктора Кима стали 8 мини-фильмов о выдающихся южносахалинцах, внесших значительный вклад в развитие города, в разные годы получивших звания почетных граждан. Героями фильмов стали:

Василий Николаевич Андреев, ветеран Великой Отечественной войны, участник освобождения Южного Сахалина и Курильских островов;

Евгений Вениаминович Ногин, более двух десятков лет возглавлявший сахалинский центр стандартизации и метрологии;

Галина Иннокентьевна Архипова, писатель, краевед, преподаватель, экскурсовод;

Тамара Яковлевна Брод­ская, врач акушер-гинеколог;

Владимир Николаевич Чеботарев, скульптор, заслуженный художник России;

Александра Семеновна Кудряшова, флорист;

Александр Михайлович Иванча, возглавляющий областную общественную организацию ветеранов органов госбезопасности;

Раиса Самойловна Горохова, искусствовед, первый директор Сахалинского областного художественного музея.

В настоящее время ролики уже размещаются в социальных сетях Южно-Сахалинска.

Пресс-служба администрации Южно-Сахалинска напоминает, что при посещении общественных мест необходимо соблюдать меры профилактики — использовать средства защиты органов дыхания, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать социальную дистанцию.

Виктор ГОРОДОВ.