Южно-Сахалинск и Благовещенск будут сотрудничать

В церемонии подписания соглашения о сотрудничестве приняли участие мэры Сергей Надсадин и Олег Имамеев, председатель городской думы Южно-Сахалинска Олег Логачев и первый заместитель мэра Благовещенска Дмитрий Гумиров.

Соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии между администрациями сахалинского и амурского городов позволит наладить совместную работу по вопросам местного значения, экономического развития территорий, инвестирования, законотворчества. Взаимовыгодными являются проекты в сфере туризма, спорта, образования и культуры.

– Нам интересен опыт Благовещенска, который по численности сравним с Южно-Сахалинском. С учетом сложившейся геополитической ситуации отдельное внимание хотелось бы уделить международному сотрудничеству с КНР в гуманитарной и экономической сферах, – отметил Сергей Надсадин.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев подчеркнул, что островная столица произвела на него очень приятное впечатление, и поблагодарил принимающую сторону за гостеприимство.

– За последние годы Южно-Сахалинск показывает достаточно высокую динамику развития в различных отраслях. Нам было бы полезно наладить взаимодействие. Кроме того, у обоих наших городов есть свои практики, которыми крайне важно делиться, также необходимо разрабатывать совместные решения вопросов местного самоуправления, – сказал он.

Ирина НОВИКОВА.