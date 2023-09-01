Южно-Сахалинск принял на себя наибольшее количество осадков. Об этом говорят данные островных синоптиков

В областном центре в ночь с 31 августа на 1 сентября выпала месячная норма осадков – 104 миллиметра. Чуть меньше, 87 миллиметров – в селе Огоньки Анивского района, 37 миллиметров – в Невельске. Во всех трех районах объявлена чрезвычайная ситуация.

Сильные дожди в эти сутки прошли по всему югу Сахалина, переувлажнили почву, сообщили в Сахалинском управлении по гидрометорологии и мониторингу окружающей среды.

Это внесло существенные коррективы в жизнедеятельность. В частности, 1 сентября железнодорожники отменили пригородные поезда, соединяющие северную и южную части областного центра – Христофоровка-Новоалександровк. Специалисты приступили к ремонту путей.

Закрывалось движение автотранспорта между селами Троицкое и Новотроицкое со стороны улицы Фархутдинова, сейчас оно открыто, информировали в анивской мэрии. А власти Южно-Сахалинска приняли решение 1 сентября закрыть временный мост через реку Сусую на улице Сахалинской. Водителям рекомендовали ехать в объезд через Холмское шоссе, улицу Транзитную или южный въезд в город.

Владимир Павлов.