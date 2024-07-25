Южно-Сахалинск становится площадкой для плодотворных контактов между российскими и китайскими городами

В областном центре прошла встреча делегаций Южно-Сахалинска, Благовещенска, Нижнего Новгорода и Чжухай и Хэйхэ из Поднебесной.

Стороны наметили курс на дальнейшее расширение сотрудничества в разных направлениях. Основу для них заложили ещё два года назад, когда был подписан протокол намерений об установлении дружбы и сотрудничества между городами.

Основной темой для диалога стали перспективы сфер культуры и туризма. Как отметил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, нашим городам в этом плане есть чем гордиться и есть чем поделиться.

– Мы планомерно выстраиваем дружеские отношения, ищем новые формы сотрудничества с российскими и зарубежными коллегами. Для нас новые связи, работа с другими муниципалитетами и иностранными партнёрами – это задел для социально-экономического роста областного центра, и сегодня к этому есть все предпосылки, – сказал градоначальник. – Сахалинская область интенсивно развивается, наш губернатор Валерий Лимаренко уделяет большое внимание развитию науки и технологий. Регион стал научно-производственным центром по беспилотным летательным системам. Реализуется проект по водородным технологиям. Это перспективное направление для применения в разных сферах жизни. Сам же Южно-Сахалинск сегодня открыт для международного взаимодействия в различных сферах.

Руководители медицинских учреждений Хэйхэ посетили санатории «Аралия» и «Синегорские минеральные воды», где смогли оценить оздоровительные методики, виды медицинских услуг, программы реабилитации пациентов и т. д. После состоялся разговор о возможностях сотрудничества и обмена опытом. Медики Хэйхэ предложили ряд направлений в области медицины, которые они могли бы практиковать в Южно-Сахалинске. Этим перспективы сотрудничества с партнёрами из Поднебесной не исчерпываются.

С Китаем у Южно-Са­ха­линска давняя история партнёрства. Первые побратимские связи установлены в 1992 году. С той поры активно развиваются экономические, торговые и культурные связи. Идея нынешней встречи родилась в прошлом году в Харбине на международной ярмарке. Помимо этого в 2024 году отмечается 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, год объявлен Годом культуры двух государств.

Делегациям городов было что предложить Южно-Сахалинску по дальнейшему развитию культурно-туристического сотрудничества и инвестиций.

Как рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, за два года с момента подписания протокола намерений были реализованы различные проекты, значительная часть которых в сфере образования. Следующая ступень – увеличение турпотока.

Главы городов не могли не поговорить о развитии местного самоуправления. Приветствие участникам встречи направила сопредседатель высшего совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева.

– Нам есть чему учиться друг у друга, а главное, есть стремление вместе повышать качество жизни граждан в городах России и Китая, – подчеркнула она. – Сегодня Южно-Сахалинск стал площадкой дружественного международного диалога, который, уверена, положит начало новым совместным проектам и межмуниципальным связям.

Ещё одним заметным итогом встречи стало подписание соглашения между торгово-промышленной палатой Сахалинской области и ассоциацией малых и средних предприятий Китая. Перед этим представители бизнес-сообщества Хэйхэ и Пекина побывали на предприятиях островной столицы, изучили основные направления бизнеса.

Гости могли убедиться, что здесь имеется большой потенциал для обмена знаниями и опытом и последующей эффективной плодотворной работы.

– Бизнес Китая готов сотрудничать с нашими предпринимателями. Гости, ознакомившись с процессом производства рыбной продукции, выразили заинтересованность в её поставке в разные города КНР, – отметил вице-мэр областного центра Виталий Данилов. – Мы также рассмотрели возможность экспорта в Южно-Сахалинск оборудования для медицинских организаций, предприятий энергетики, дорожного хозяйства. Уверен, подписание соглашения будет способствовать налаживанию связей в различных сферах экономики. Укрепление экономических связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе — один из важнейших вопросов, которому особое внимание уделяет губернатор Валерий Лимаренко. Это направление поддержано мэром Сергеем Надсадиным.

Антон СМОЛЯКОВ.