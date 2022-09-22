Южно-Сахалинск включился в мероприятия частичной мобилизации

Проведение частичной мобилизации населения, о которой накануне заявил Президент России Владимир Путин, находится под личным контролем мэра города Сергея Надсадина.

— Руководителям всех структурных подразделений муниципалитета поставлена задача — оказывать всестороннее содействие городскому Военному комиссариату. Мы помогаем транспортом, людскими ресурсами. Организована работа по доставке повесток на предприятия города. Какого-то отторжения среди коллективов нет, все с пониманием относятся к сложившейся ситуации. Призываем руководителей предприятий, которые получают уведомления о необходимости направления своих сотрудников на призывной пункт, активнее включаться в эту работу и оказывать всяческую помощь сотрудникам муниципалитета и военкомата, — подчеркивают в мэрии.

Кроме того, администрация города призывает население использовать только официальные источники информации. Все важные новости оперативно муниципалитет размещает на официальном сайте, а также социальных сетях мэрии и главы города.