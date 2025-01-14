Южно-Сахалинск выбирается из сугробов

Особенно много снега во время минувшего суперциклона выпало на юге острова. На первом месте Южно-Сахалинск, где за 9 января и в ночь на 10 января выпало 27 миллиметров осадков, это 48% месячной нормы, а в планировочном районе Ново­александровск и того больше – 60% нормы. На втором месте – Корсаков, где осадков выпало 17 миллиметров, или 45% месячной нормы.

Конечно, по сахалинским меркам, ничего удивительного, бывало и гораздо круче. Например, в конце января прошлого года «Советский Сахалин» сообщал о последствиях: больше всего снега выпало в Корсаковском районе, в селе Новиково был зарегистрирован рекорд – 105 миллиметров, что составляет 276% от месячной нормы! В самом Корсакове – 37 миллиметров, или 97% от нормы, в Южно-Сахалинске – 53 миллиметра, или 95% от нормы, в Долинске – 88 миллиметров, или 135%, в Стародубском Долинского района – 49 миллиметров, или 117% от нормы января… Во всех случаях нужно учитывать ещё и осадки, выпавшие за предыдущие два январских циклона!

Сейчас масштабы не те, но с учётом непредсказуемой островной погоды тянуть с расчисткой населённых пунктов нельзя.

В областном центре с самого начала прохождения стихии был создан оперативный штаб. Задействовали 144 дорожных рабочих и 132 единицы снегоуборочной техники в самом городе, в планировочных районах – 15 рабочих и 32 единицы техники. На снежные полигоны отправились первые тысячи кубометров снега.

На 13 января уборка активно продолжалась, на площадки для временного складирования снега с городских улиц и тротуаров его вывезли в общей сложности более 52 тысяч «кубов». Горожан предупредили о ликвидации последствий снегопада на шестнадцати участках, попросили проявить сознательность и по возможности убрать личный автотранспорт.

В администрации областного центра сообщили, что и в нынешнем сезоне действуют три площадки для временного складирования снега: в южной и северной частях города, в том числе территория бывшего золоотвала ТЭЦ (резервный, пр. Мира). За время ликвидации последствий минувшего циклона на полигоны вывезено более 336 148 кубометров снега, это почти 17 тысяч самосвалов. Вопрос со строительством снегоплавильной станции пока в проработке.

В Корсакове, по данным местных властей, расчистка идёт днём и ночью, чистят проезжую часть, пешеходные зоны, тротуары, скверы и дворовые территории. За ночь на 12 января из города вывезли более 2,5 тыс. кубометров снега.

Региональный минтранс располагает свежими данными в целом по области. Из 1744 улиц в районах 1085 расчищены, на 216-ти расчистка продолжалась, ещё 443 ждали своей очереди. В общей сложности в ликвидации последствий снегопада задействовано более 1000 единиц специализированной техники. Проезд по всем автодорогам федерального, регионального и местного значения открыт. Все межмуниципальные автобусы работают на линии по графику.

Николай ПИТЕРСКИЙ.