Южно-Сахалинск завершил отопительный сезон и тут же приступил к подготовке к следующему

Лето для поставщиков тепла выдастся весьма жарким – предстоит выполнить масштабный объем работ, на которые выделено без малого полмиллиарда рублей.

Многие горожане до сих пор с содроганием вспоминают вхождение областного центра в сезон 2023-2024. В ноябре прошлого года «Советский Сахалин в публикации «Порыв, ещё порыв…» рассказал о том, что тепловые сети в областном центре не выдержали экзамен на готовность к отопительному периоду.

В ночь на 28 ноября произошла авария в системе теплоснабжения, без тепла оказались десятки жилых домов и социально-важные объекты.

На первом этапе бригады Сахалинской коммунальной компании устраняли повреждения на Комсомольском коллекторе у проспекта Победы, из-за которых тепло перестало поступать в квартиры 93-х домов, а затем был обнаружен второй порыв – у перекрестка улиц Горная и Комсомольская… В мэрии в связи с ЧП заработала комиссия по ликвидации последствий, ситуацию взяла на личный контроль министр ЖКХ региона.

И всё это происходило при пониженной температуре воздуха, держались стабильные «минусы».

Живы и впечатления от февральских событий прошлого года, когда ночью из-за сбоя в подаче электроэнергии и возгорания на подстанции некорректно стало работать оборудование «СКК», вышла из строя насосная подстанция №1. В системе произошли гидроудары, на Комсомольском коллекторе магистраль разорвало в двух местах. И большая часть жилых домов оказалась с остывающими батареями.

Городские власти обратились к руководству детских дошкольных учреждений и родителям ребятишек, чтобы одевали детей потеплее…

Мало того, возникли проблемы и с водоснабжением. При порыве на магистральном коллекторе произошел мощный сброс воды и потребовалась большая подпитка теплотрасс и ТЭЦ. Соответственно, понизилось давление воды в системах всех абонентов. Особенно досталось 5 и 6 микрорайонам (квадрат улиц Тихоокеанская – Комсомольская – проспект Победы – проспект Мира), где подтопило насосную станцию…

Хочется верить, что подобные истории в прошлом. На недавнем брифинге гендиректор «СКК» Максим Беккер указал на главную причину многих бед – ветхость сетей, и рассказал о планах на лето.

Предстоит капитально отремонтировать здания и сооружения теплосетевого комплекса и два центральных тепловых узла, выполнить пусконаладку двух новых горелочных устройств для водогрейных котлов в газовой котельной в планировочном районе Ново-Александровск, установленных весной.

Сети, в общей сложности, около двух километров, капитально отремонтируют на нескольких участках: перекрёсток улиц Комсомольской и Горной, район дома № 28в по проспекту Победы, у школы «Этнос» на улице Антона Буюклы, у дома 243 по проспекту Мира, у дома 11А по улице Емельянова, по улице Есенина на отрезке между пересечениями с проспектом Мира и улицей Комсомольской.

А что же с коллектором на Комсомольской? По словам Максима Беккера, его капитально отремонтируют в первую очередь. Для начала проведут гидравлические испытания, определят целостность сетей, выявят слабые места, повреждения и устранят их.

Горожан просят с пониманием отнестись к вынужденным ограничениям в подаче горячей воды в микрорайонах 9, 12а, 14, «Черёмушки». Временный дискомфорт испытают и владельцы автотранспорта, поскольку некоторые участки улиц придется частично или полностью перекрывать. Оперативную информацию об ограничениях будут доводить до горожан на сайте компании – skk65.ru, а также по номеру автоответчика 334460.

На финише планируется благоустроить более 15 тысяч квадратных метров территории: в местах, где проводили ремонт, восстановят асфальтовое покрытие, уложат тротуарную плитку, посеют газонную траву.

Владимир СЛАВИН.