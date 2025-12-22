Южно-сахалинская команда «Строители» стала чемпионом Сахалинской лиги КВН

Местная лига Клуба весёлых и находчивых завершилась. В финале боролись столичные команды «Сборная СахГУ», «Камин» и «Строители», «НуУтомлённые» из Поронайска и «Игорь Николаев» из Холмска.

Игра была напряжённой, до последнего было сложно определить лидера сезона. Заключительное испытание вывело вперёд «Сборную СахГУ» и «Строителей», они набрали одинаковое количество баллов. Однако после тайного голосования победителями стали представители Южно-Сахалинска — «Строители», набравшие 89 баллов.

В качестве награды ребята поучаствуют в международном фестивале «КиВиН» в Сочи, где соберутся 500 команд из лучших лиг клуба.