Южно-Сахалинская операция 1945-го: как красноармейцы поставили точку в эпохе Карафуто

Ровно через три месяца после капитуляции нацистской Германии СССР объявил о начале войны с Японией 9 августа 1945 года. Но на Сахалине активные боевые действия начались только в ночь на 11 августа. Это дало японским войскам возможность срочно по железной дороге подтянуть резервы и занять подготовленные оборонительные сооружения на границе СССР по 50 параллели. Их основу составлял Котонский укрепрайон, расположенный севернее селения Котон (ныне с. Смирных).

В 7.45 утра советские войска перешли в наступление. Бои на границе имели кровопролитный и ожесточённый характер. На них не повлияла даже капитуляция Японии, о которой 15 августа объявил по радио император Хирохито. Только обход укрепрайона, занятие г. Котон и начало штурма укреплений с юга вынудили японские войска прекратить сопротивление и 19 августа сложить оружие.

В 56-м стрелковом корпусе, начавшем бои на границе, на базе 214-й танковой бригады, усиленной пехотой и артиллерией, был сформирован подвижный отряд под командованием генерал-майора Михаила Алимова. Ему была поставлена задача прорываться к порту Оодомари (ныне г. Корсаков).

Тем временем утром 20 августа десант советских войск высадился в порту г. Маока (ныне г. Холмск). Операция прошла успешно. Накануне вечером из порта ушёл на юг японский эсминец, и хотя бои приняли ожесточённый характер, к 16.00 город был освобождён. Основная часть десанта состояла из частей 113-й отдельной стрелковой бригады. Японские части отошли из города и заняли позиции на сопках, которые окружают город с востока.

21 августа попытки выбить японцев с этих позиций атакой в лоб не удались, и только обход их с севера вынудил японские части отойти к Осаке (ныне с. Пятиречье). 22 августа, уже поздно вечером, японцы прислали парламентёров, и 23 августа японские части в Осаке сложили оружие и сдались в плен.

Передовые подразделения подвижного отряда Михаила Алимова 22 августа были уже в селении Ками-Магунтан (ныне с. Пугачёво). И утром этого же дня в г. Сиритори (ныне г. Макаров) прибыли японские парламентёры для подписания с генерал-майором соглашения о прекращении боевых действий и капитуляции всех японских войск на Южном Сахалине.

Командование 113-й отдельной стрелковой бригады сформировало два подвижных отряда для занятия городов Тойохара и Оодомари. 23 августа они двинулись по двум автодорогам, ведущим на восток. Первый отряд через населённые пункты Футамата (ныне с. Чапланово) и Мидзухобаси (ныне с. Бамбучки) вышел на перекрёсток, где автодорога раздваивалась. Отсюда одна часть отряда пошла на г. Рутака (ныне г. Анива) и по автодороге вдоль моря вошла в г. Оодомари. Вторая часть отряда двинулась на Тойохару и вошла в город в 20.00 24 августа.

Второй отряд через селения Накано (ныне с. Ожидаево) и Икусагава (ныне с. Дальнее) достиг Тойохары в 6.00 25 августа. В этот же час передовой отряд Алимова вошёл в город с севера. Первым на мотоцикле въехал в столицу Карафуто старшина Николай Малков, за что получил медаль «За отвагу».

С 22 августа крупных боёв на Южном Сахалине уже не было, хотя перестрелки имели место. Так, мой знакомый А. Закиев, чей отец был в составе передового отряда Алимова, пересказывал слова отца. Оказывается, красноармейцы были обстреляны с территории сахарного завода. Это предприятие находилось в районе нынешней ул. Украинской. Но когда начали прочёсывать территорию завода, то там никого не обнаружили. Зато нашли вход в подземный тоннель, который уходил на восток.

В Тойохаре почти не осталось жителей. Часть из них ушла по автодороге в п. Отихо (ныне с. Лесное), где ещё некоторое время шла эвакуация на о. Хоккайдо. От занятия советскими войсками эту территорию прикрывали японские войска. Остальные разбежались по сопкам.

Накануне над привокзальной площадью Тойохары появились два пикирующих бомбардировщика Пе-2 морской авиации. В это время там скопилось много людей, они по железной дороге отправлялись в Оодомари для отправки на Хоккайдо. Среди них преобладали беженцы с японских островов, спасавшиеся на Карафуто в 1944 – 1945 годах от американских бомбардировок, и учащиеся школ, которых организованно перевозили на Хоккайдо. Японские войска, прикрывавшие Отихо, потом отошли в укрепрайон на мысе Симау и только в октябре, когда выпал снег, без оружия вышли сдаваться в селение Маруяма (ныне с. Березняки).

Из официальных источников известно, что в ходе Южно-Сахалинской операции (11 – 25 августа 1945 года) было взято в плен порядка 18 тыс. солдат и офицеров.

Основную часть японского населения депортировали на историческую родину в 1947-м, оставив до 1957 года только ценных специалистов. Островным населённым пунктам в 1947-м дали новые имена, так же поступили и с географическими объектами. И на этом эпоха Карафуто ушла в историю.

Николай Сидоров, член Сахалинского отделения Русского географического общества.