Южно-Сахалинске подводят промежуточные итоги транспортной реформы

На протяжении двух с половиной лет в областном центре реализуются мероприятия транспортной реформы, нацеленные на комплексные изменения в сфере общественных перевозок. Курс на изменения был начат летом 2022 года.

Один из этапов реформы – обновление подвижного состава. Сейчас автопарк городского перевозчика заменён на 80%. Ежедневно на линиях курсирует 195 новых современных автобусов на газомоторном топливе. Вся техника оснащена кондиционерами, видеонаблюдением, бесконтактной системой оплаты проезда. Также городской транспорт адаптирован для поездок маломобильных пассажиров. До 2027 года в Южно-Сахалинске планируется полностью обновить подвижной состав.

Второе важное направление работы – перевод с августа 2022 года всех перевозчиков на брутто-контракты. Эта мера, по мнению директора центра управления городской мобильностью Александра Макарова, существенно улучшила регулярность сообщения.

– Сегодня транспорт курсирует регулярно: с раннего утра и до позднего вечера. Удалось уйти от так называемых гонок водителей за пассажирами. Теперь перевозчики получают оплату за выполнение рейсов по расписанию, вне зависимости от того, сколько они перевезли пассажиров, – отметил Александр Макаров.

За 2,5 года удалось интегрировать железнодорожный транспорт в сеть общественных перевозок. Теперь из разных районов областной столицы можно доехать до центра без пробок на рельсобусах. Для удобства горожан создано 7 транспортно-пересадочных узлов. Для владельцев транспортных карт действует система бесплатных пересадок в течение 45 минут. Также действуют абонементы на день, неделю и месяц. Объединение железной дороги и автобусного сообщения в единую систему не только снизило нагрузку на инфраструктуру города, но и позволило достичь главного эффекта для людей – поездки без пробок и в комфортных условиях.

Жители города отмечают положительный эффект от нововведений, которые произошли благодаря реализации транспортной реформы.

– За последний год я увидел много позитивных изменений в общественном транспорте: старые автобусы заменили на более новые, кресла стали намного удобнее; через валидаторы быстрее оплачивать проезд. Многие маршруты стали ходить намного чаще, попадаю домой в среднем на 15 минут раньше, – поделился южносахалинец Санжар Раижбеков.

– Живу в Южно-Сахалинске 79 лет и вижу изменения. Сейчас стало больше автобусов, они чаще ходят, меньше приходится ожидать на остановках. Вообще всё хорошо. Автобусы теперь современные, комфортные. Жаловаться не на что, – рассказала пенсионерка Татьяна Виноградова.

– В Южно-Сахалинске очень удобный транспорт: автобусы часто ходят, их заменили на новые. Я всем доволен, особенно бесконтактной оплатой. Это современно, – отметил южносахалинец Алексей Безроднов.

За 2,5 года в областном центре появилось более 100 новых автобусных остановок, оптимизирована маршрутная сеть. Также создан единый оператор, который контролирует работу общественного транспорта и обеспечивает оперативную обратную связь с пассажирами.

СПРАВКА

Транспортная реформа стартовала в Южно-Сахалинске в августе 2022 года по инициативе мэра Сергея Надсадина. Подготовка к масштабным изменениям началась с 2019-го. Работа в этом направлении будет продолжена. Так, для улучшения пропускной способности городских улиц продолжится мониторинг состояния дорог, внедрение адаптированных светофоров, изменение схемы организации движения.