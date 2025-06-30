В Южно-Сахалинске прошёл второй этап Кубка России по лыжероллерам

Страсти между лучшими лыжниками страны кипели два дня.

В первый день спортсмены боролись за медали в супер-спринте. За полчаса до старта состоялось торжественное открытие соревнований. Артист академии Ларисы Долиной Святослав Булатов исполнил песню «Берега России».

Первый заместитель губернатора области Сергей Байдаков поприветствовал молодых и опытных, титулованных спортсменов. А также пожелал участникам Кубка честной борьбы, а зрителям – зрелищных стартов.

Президент федерации лыжных гонок России, трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе подчеркнула, что данные соревнования являются генеральной репетицией перед чемпионатом России по лыжным гонкам, который пройдет в Южно-Сахалинске в конце февраля – начале марта 2026 года.

Первыми на старт супер-спринта вышли женщины. Среди двадцати участниц в гонке прологе было и восемь сахалинок. Трое из них смогли пробиться в 1/8 финала: Вероника Дробитько, Софья Кузнецова и Анна Кожинова. Увы, дальше наши девушки не прошли.

Право участвовать в главном забеге дня получили Виктория Лукашова (Тульская область) и Ольга Летучева (Санкт-Петербург).

Виктория имеет богатый послужной список побед. Неоднократно становилась чемпионкой страны и победительницей этапов Кубка России. Побеждала на открытом чемпионате Беларуси.

Ольга мастер спорта международного класса, чемпионка мира.

На сотые доли секунды первой финишную черту пересекла Виктория Лукашова. В малом финале бронзовую медаль выиграла Арина Старцева (Воронежская область).

У мужчин борьба за высшую ступеньку пьедестала почета была не менее интересной. Среди участников – олимпийский чемпион Сергей Устюгов (Ханты-Мансийский АО-Югра) и Иван Жилинский (Ленинградская область). Писать о спортивных успехах олимпийского чемпиона нет необходимости. А вот о достижениях спортсмена из Ленинградской области остановлюсь. Мастер спорта международного класса. После чемпионата России 2023 года Иван выиграл все официальные забеги, в которых участвовал (7 гонок, 28 забегов, 7 квалификаций). Поэтому выход Ивана Жилинского в финал Кубка на островной земле стал вполне ожидаемым. Он стал лучшим в прологе и красиво выигрывал у своих соперников в 1/8, 1/4 и 1/2 финала. Сергей Устюгов выбыл из борьбы за подиум в полуфинале.

В финале бессменному лидеру последних двух лет противостоял товарищ по команде и его ученик мастер спорта Павел Макаров. И этому 23-летнему лыжнику удалось выиграть у своего учителя-наставника. Смело можно сказать, на сахалинской земле болельщики увидели сенсацию.

После финала спросил у Ивана Жилинского: «Что пошло не так в гонке?» Ответ был в стиле настоящего чемпиона: «Сегодня Павел был сильнее и по праву выиграл».

Что касается сахалинских лыжников, среди 31 вышедшего на старт было и 13 островитян. Число для нас оказалось несчастливым. Только кандидат в мастера спорта Денис Старчук смог выйти в 1/8 финала, где и завершил выступление.

Второй день Кубка был не менее интересным. Участникам предстояло подняться на самый верх «Горного воздуха», преодолев 4200 метров. Мало того, что вся дистанция сплошной подъем, так это усугублялось сильной жарой. Несмотря на это, женщины и мужчины показали себя с лучшей стороны. У прекрасной половины человечества первой финишировала мастер спорта международного класса Светлана Николаева (Архангельская область – Ярославская область). Дистанцию она преодолела за 24 минуты 17,8 секунды. Арина Старцева к «бронзе» в супер-спринте добавила серебряную медаль. Замкнула тройку призёров Виктория Лукашова, тем самым увозя с Сахалина «золото» и «бронзу».

Отличились и островные спортсменки. Анна Кожинова финишировала пятой, Вероника Дробитько – шестой. Тем самым спортсменки получили право участвовать в цветочной церемонии.

Украшением мужской гонки стала борьба на финише между сахалинцем Данилом Нечипоренко и Андреем Кузнецовым (Ханты-Мансийский АО-Югра). Лыжники боролись за вторую ступеньку пьедестала почета. Наш лыжник смог на 0,02 секунды опередить соперника. Победителем гонки стал Андрей Алипкин (Рязанская область).

Бурными аплодисментами приветствовали на финише болельщики директора школы олимпийского резерва зимних видов спорта Михаила Шамсутдинова. Здесь работал принцип – не победа главное, а участие ради здоровья.

По завершению соревнований спросил у Елены Вяльбе, как она оценивает генеральную репетицию перед чемпионатом страны.

– Ставлю оценку «отлично», – ответила президент лыжной федерации России.

В заключении хотелось бы отметить поклонников этого вида спорта. Два дня соревнования проходили при большом количестве сахалинских болельщиков. Самое главное, вели они себя очень достойно. Поддерживали не только своих, но и гостей острова. Каждый, кто пришел в эти дни посмотреть соревнования, мог пообщаться с Сергеем Устюговы и Еленой Вяльбе, другими спортсменами, тренерами, взять автограф и сфотографироваться на память. Все это лишний раз показало – культура сахалинских болельщиков находится на высоком уровне.

К чему это я? Может, не стоит делать сверхусиленные кордоны недопуска болельщиков на лыжню во время зимнего чемпионата России у нас на острове? Даже участники воскресной гонки на вершину «Горного воздуха» отмечали, что бежать по «живому коридору» среди болельщиков было намного приятнее, что придавало дополнительные силы, которые, казалось, были уже на исходе.

Игорь КАРПУК.

Фото и видео автора.

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