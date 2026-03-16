Южно-Сахалинские проекты развития города вошли в сотню лучших практик страны

Администрация Южно-Сахалинска претендует на победу в двух номинациях III Всероссийской премии «Служение», которая ежегодно проводится на форуме «Малая родина — сила России». От областного центра в финал вышло два проекта, направленных на развитие городской экономики и повышение эффективности муниципального управления.

В номинации «Укрепляем партнёрство – расширяем возможности» участвует городской департамент экономического развития под руководством директора Павла Павленко. Именно под его началом коллектив вышел на конкурс с проектом «Практика коллаборации бизнеса и муниципалитета для устойчивого развития городского округа».

– Сегодня мы сделали ставку на системное привлечение частного капитала для строительства важной инфраструктуры. Благодаря механизму концессии объекты, строительство которых могло занять долгое время или вообще не состояться, реализуются в моменте, когда они необходимы. Это позволяет повышать качество жизни южносахалинцев, как говорится, – здесь и сейчас. Главный итог для горожан – это реальные перемены в короткие сроки: современная школа, качественные дороги, чистый воздух и тепло в домах, – отмечает Павел Павленко.

В Южно-Сахалинске построена школа на 1260 мест в жилом квартале «Авангард», уже 1 сентября 2025 года ученики сели за парты в классах нового здания, оборудованных по самым современным образовательным стандартам.

Построена газовая котельная в районе улицы Больничной и Комсомольской. С вводом её в эксплуатацию качество теплоснабжения повысилось у 11,5 тысячи жителей Южно-Сахалинска. Это 13, 13а микрорайоны, жилой комплекс «Аралия», Большая Елань. Построены участки дорог в районе жилых комплексов «Малиновка» и «Грон» в южной части города.

В этом году продолжается возведение газовой котельной мощностью 138 МВт на улице Бумажной. Ввод в эксплуатацию нового объекта позволит переключить потребителей центральной части города – более 30 тыс. абонентов, значительно повысить качество теплоснабжения и обеспечить подключение перспективных потребителей.

Запускается водозабор «Южный». Новый водозабор обеспечит водой 65 тысяч жителей южной части города, включая новые жилые комплексы, а также улучшит напор и качество воды для существующих потребителей.

По концессионному соглашению началась реализация проекта по модернизации зоны аттракционов в городском парке. Под кураторством вице-мэра Виталия Данилова команда департамента во взаимодействии с бизнесом продолжает развивать данное направление, повышая качество городской среды и комфорт жителей островной столицы. Администрация готова делиться опытом с другими муниципалитетами страны.

Ещё одна номинация администрации города – «Молодой современный управленец на службе страны». Проект был нацелен на оптимизацию внутренних процессов департамента. Внедрённые решения позволили сократить время на выполнение рутинных задач и сэкономить бюджет города. Лидером проекта выступает ведущий советник департамента кадровой политики Эдуард Утешев. Внедрение подобных внутренних практик способствует повышению эффективности работы муниципалитета.

В этом году на премию «Служение» поступило более 63 тысяч заявок со всей страны. В финал вышло 110 проектов, в том числе два от администрации Южно-Сахалинска.

Премия «Служение» проводится по поручению Президента Владимира Путина и вручается за проекты и инициативы, которые вносят вклад в развитие городов и повышение качества жизни людей.

В настоящее время идёт народное голосование, которое продлится до 7 апреля. Поддержать проекты Южно-Сахалинска можно на портале «Госуслуги».