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Южно-сахалинские учителя отправятся за опытом в Москву на Международный салон образования-2025

Фото: https://duma-ys.ru/

Поездкой в Москву поощрены участники 28-го южно-сахалинского муниципального конкурса «Учитель года-2025».

В начале марта в столице откроется международный салон образования-2025, и островитяне в числе 15 тыс. гостей посетят центральный выставочный комплекс «Экспоцентр». Там на площади в 12 тыс. кв. метров будет представлено около 200 экспозиций о лучшем опыте учителей России.

Он будет интересен и нашим педагогам, успешно прошедшим испытания на профессиональное мастерство. Победителем конкурса стала учитель русского языка и литературы синегорской школы № 18 Инга Белова. «Воспитателем года» названа Полина Тихонова из детсада № 10 «Росинка». Сотрудник детсада № 31 «Аистёнок» София Лавданская признана «Педагогом-психологом года». Дарье Николаевой из детсада № 3 «Золотой ключик» вручён диплом «Учителя-дефектолога года». Жюри также определило победителей в семи номинациях.

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