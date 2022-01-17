Южно-сахалинских автомобилистов просят освободить участки некоторых улиц

Автомобилистов, оставивших транспорт вдоль ул. Чехова от пр. Победы на юг до детского сада «Журавленок» (ул. Чехова, 170) и в районе пер. Озерного и ул. Фабричной , просят освободить свои автомобили от снежных заносов и убрать для расчистки территории. Завтра с 9 утра здесь будет производиться уборка снега с дорожного полотна.

Если сегодня убрать автомобили не представится возможным, тогда завтра к началу работ водителям необходимо быть у своих автомобилей и освободить территорию. После расчистки машины можно будет вернуть на места. На период уборки снега на указанных участках улиц будет работать ГИБДД. Сквозной проезд будет закрыт до окончания снегоочистительных работ, сообщает пресс-служба администрации города Южно-Сахалинска.