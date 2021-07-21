Южно-сахалинский городской суд приступил к рассмотрению уголовного делу взяткодателя

Сахалинскому предпринимателю Вячеславу Шелесту вменяется в вину дача взятки в особо крупном размере – более 11 миллионов рублей, которая передавалась чиновнику Денису Мазуру, занимавшему на тот момент должность руководителя сахалинского филиала пенсионного фонда.

Принципиально важно, что к уголовной ответственности привлекается взяткодатель. На предшествующих судебных процессах о взятках другим должностным лицам взяткодатели, как известно, в качестве подсудимых не фигурировали.

В материале «Скандальный сериал» (см. «Советский Сахалин» от 2 июля) представлены основные факты из уголовного дела.

Сотрудники следственного управления по Сахалинской области установили, что в 2013 году бизнесмен Вячеслав Шелест, являясь собственником одного из нежилого помещения в областном центре, заключил договор аренды с региональным отделением Пенсионного фонда России. Кроме официального договора стороны этой арендной сделки неофициально договорились о том, что руководитель регионального филиала пенсионного фонда будет получать половину прибыли от аренды.

Позже Шелест приобрел нежилое помещение в Холмске и также сдал его в аренду местному подразделению ПФР с завышенной арендной платой.

В конечном итоге в период с 2014-го по 2019-й год сумма взяток должностному лицу превысила 11 миллионов рублей.

Конечную точку в этом деле поставит суд, заседания которого продолжатся 3 августа.

Между тем, часть 5 статьи 250 Уголовного Кодекса РФ, по которой, собственно, и предъявлено обвинение Шелесту, предусматривает широкую линейку штрафов, в том числе от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки. Ну и дополнительные «бонусы» в виде лишения права занимать должности и заниматься определенной деятельностью на ближайшую десятилетку. Как вариант – лишение свободы на 8 – 15 лет со штрафом до семидесятикратной суммы взятки… При этом в УК имеется важное примечание: взяткодатель может быть освобожден от уголовной ответственности, если активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.

Николай ПИТЕРСКИЙ.